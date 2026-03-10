İETT, bu akşam oynanacak Galatasaray-Liverpool karşılaşması öncesinde taraftarların stadyuma ulaşımını kolaylaştırmak için mevcut seferlere ek olarak 60 otobüs ve 80 metrobüs seferi düzenleneceğini bildirdi.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), Galatasaray ile Liverpool arasında bu akşam yapılacak maç öncesi taraftar yoğunluğunu göz önünde bulundurarak ulaşım planlamasını genişlettiğini açıkladı.

Kuruluştan yapılan duyuruya göre, saat 20.45’te Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta başlayacak karşılaşma öncesinde stadyum çevresindeki yolcu talebini karşılamak amacıyla ilave seferler devreye sokulacak.

60 OTOBÜS DAHA HİZMET VERECEK

Paylaşılan bilgilendirmede, saat 18.45’ten itibaren bölgede planlanan 458 otobüs seferine ek olarak 60 otobüsün daha görev yapacağı belirtildi. Metrobüs hattında ise artan yoğunluk nedeniyle 80 ilave sefer planlandığı aktarıldı.

Yapılan açıklamada, uygulamaya konulan ek ulaşım planıyla taraftarların stadyuma daha hızlı ve güvenli biçimde ulaşmasının amaçlandığı ifade edildi.

İETT ayrıca mesajında, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi temsil ettiğini hatırlatarak sarı-kırmızılı takıma başarı dileklerini iletti.