UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, sahasında İngiltere Premier Lig temsilcisi Liverpool’u ağırlamaya hazırlanıyor. Kritik karşılaşma öncesinde sarı-kırmızılı ekipte dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Cerny’den sonra şimdi de Sara… Galatasaray'da şaşkınlık yaratan radikal karar
Beşiktaş'ta derbi sonrası Vaclav Cerny'nin yaptığına benzer bir hamle bu kez Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Gabriel Sara'dan geldi. Liverpool ile oynanacak dev maç öncesi Sara'nın radikal kararı şaşkınlık yarattı.Furkan Çelik
SARA'NIN HAMLESİ LIVERPOOL MAÇI ÖNCESİ GÜNDEM OLDU
Galatasaray’ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, karşılaşma öncesinde aldığı kararla sosyal medyada gündem oldu.
INSTAGRAM HESABINI KAPATTI
Sara’nın Instagram hesabını kapatması kısa sürede taraftarların dikkatini çekti. Sosyal medyada birçok kullanıcı yıldız oyuncunun bu hamlesinin nedenini tartışmaya başladı.
CERNY’DEN SONRA DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan benzer bir gelişme kısa süre önce Beşiktaş cephesinde yaşanmıştı. Siyah-beyazlıların Çekyalı kanat oyuncusu Vaclav Cerny, Galatasaray derbisinin ardından Instagram hesabını kapatarak gündem olmuştu.
Cerny’nin ardından şimdi de Galatasaraylı Gabriel Sara’nın sosyal medya hesabını kapatması merak uyandırdı.
Futbolcular için önemli bir PR alanı olarak görülen sosyal medyada; Sara'nın 1.3 milyon takipçili Instagram hesabını kapatması, Galatasaray taraftarları arasında şaşkınlık yarattı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla şu ana kadar 36 maça çıkan Gabriel Sara 6 gol, 3 asistlik performansıyla toplam 9 gole katkı sağladı.
26 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu ilk sezonunda ise 45 maçta 2 gol, 10 asistle oynamıştı.