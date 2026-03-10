İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 107'si tutuklu 402 sanıklı İBB davası 2. gününde devam ediyor. AKP'li Şamil Tayyar'ın tutuklu İBB Bşkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşımı dikkat çekti.

AKP'li Şamil Tayyar'ın "Kişisel kanaatim, İmamoğlu’nun ilk seçimde adaylığı sıfır ihtimaldir." ifadeleri dikkat çekti.

Şamil Tayyar, CHP'nin rotasını ve temel politikalarını bu gerçeklik üzerine inşa etmesi gerektiğini ifade ederek, partinin Silivri değil Ankara merkezli hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Şamil Tayyar'ın yorum yağan paylaşımı şöyle:

"İBB davasında 143 eylemle ilgili suç isnadı var.

İlk gün anlaşıldı ki İmamoğlu, suçlamalara karşı hukuk mücadelesi vermek yerine iddianameyi siyasi polemik konusu yapmak, mahkeme heyeti üzerinde baskı oluşturmak istiyor.

Bu stratejinin çıkmaz yol olduğunu ne zaman anlarlar bilemem.

Bu şekilde CHP yönetimi de İmamoğlu da bu dehlizden çıkamaz.

Ne kadar öfkeli olurlarsa olsunlar mücadeleyi hukuk dışına taşımamaları gerekir.

Bunu söyleyince ‘sanki hukuk mu var’ diyorlar.

Uzun ince yoldasınız.

Yerel mahkemeden sonra İstinaf’ı var, Yargıtay’ı var, nihai aşamada kamu vicdanı var.

Suçlamalara sözünüz yoksa nasıl aklanacaksınız?

Hakime yaşını sorarak, ‘kaçacaksın’ diyerek, parmak sallayarak, sanık olduğunu unutup cumhurbaşkanı edasıyla selamlama konuşması isteyerek, kendini Türk siyasetinin merkezi sanıp hayatı durdurmaya niyetlenerek bu girdaptan çıkamazsınız.

Eğer İmamoğlu, iddiaların asılsız olduğunu düşünüyorsa manifesto niteliğinde tarihi bir savunma yapabilirdi.

Şimdiye kadar yapmadı.

İddiaları pas geçtikçe, yargılamayı şova dönüştürmek isteyince üzerine daha çok sinmeye, kamuoyu desteği azalmaya başladı.

Buna rağmen iktidara yönelik konjonktürel tepkiyi davaya dair sempati olarak görüyorlar, oysa realite öyle değil.

Ayrıca, Özel’in CHP siyasetini de Silivri cezaevine hapsetmesi, İmamoğlu’nun işini zorlaştırırken, partinin siyaset zeminini daraltıyor.

İmamoğlu CHP’yi, CHP İmamoğlu’nu aşağıya çekiyor.

Artık takdir kendilerinin.

Bu gidişle davada karar yıl sonuna doğru çıkabilir, belki bir iki ay sarkabilir ama İstinaf ve Yargıtay safhasını düşününce nihai kararın seçimden önce çıkması çok zor.

İmamoğlu’nun önündeki en ciddi engel, diplomasının iptalidir, düzeltemezse cumhurbaşkanı adayı olamaz.

İşin özü:

Kişisel kanaatim, İmamoğlu’nun ilk seçimde adaylığı sıfır ihtimaldir.

CHP, rotasını ve temel politikalarını bu gerçeklik üzerine inşa etmeli, Silivri değil Ankara merkezli hareket etmelidir.

Naçizane…"

AKP'li Şamil Tayyar'ın paylaşımına yorum yağıyor.