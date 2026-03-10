Orta Doğu’da yaşanan savaş, piyasaların dengesini değiştirdi. Petrol fiyatlarında büyük artış gözlemlenirken, altın fiyatlarında ise inişli çıkışlı seyir devam etti.
‘Altın ve gümüş için herkes hazır olsun’ İslam Memiş yeniden uyardı
ABD, İsrail ve İran arasında meydana gelen savaş piyasaları çok etkiledi. Petrol fiyatları 100 doları aşarak son 4 yılın zirvesine çıkarken, Ekonomist İslam Memiş’ten altın ve gümüş uyarısı geldi.
"HERKES HAZIR OLSUN"
Ekonomist İslam Memiş, çıkan savaş sonrası piyasaların son durumunu değerlendirdi. Memiş, dünyayı bekleyen küresel tehlikeye vurgu yaparak, "Herkes hazır olsun" sözlerini sarf etti.
“Biraz stresli bir hafta bizi bekliyor” diyen Memiş, Bu hafta ABD enflasyon verisinin küresel piyasa için önemli olduğunu, çarşamba 15.30'da ABD enflasyonunun açıklanacağını, perşembe günü ise merkez bankasının faiz kararını açıklayacağını hatırlattı. Memiş, “ABD'de enflasyonun biraz yüksek gelmesi, merkez bankasından ise faizlerde değişikliğe gitmemesi bekleniyor” sözlerini sarf etti.
"BU İŞİN ARKASI TUFAN"
Petrolün 100 dolar ile rekor kırdığını belirten Memiş, “Sabah saatlerinde 116 dolara kadar çıktı. Şu an 106 dolar. Bu işin arkası tufan. Bilerek ve isteyerek bu süreci devam ettirenler, ilk önce küresel enflasyonu patlatacaklar. Devamında dijital paraya geçiş dönemini açıklayacaklar” sözlerini sarf etti.
"ALTIN VE GÜMÜŞ YÜKSELECEK"
Emtia fiyatlarının haftaya kısmen düşüşle başladığını belirten Memiş, “Bu düşüşlerin arkasında büyük bir senaryo var. Bende diyorum ki savaş bitince özellikle altın ve gümüş tarafından yükselişler bizi bekliyor” sözlerini sarf etti.
"PETROL 200 DOLARA KADAR ÇIKABİLİR"
Petrolün kontrolünün yüzde 51 oranında ABD'de olduğunu belirten Memiş, “En çok kime yarayacak Rusya'ya. ABD, Çin ve Rusya anlaştı yeni dünya düzeninde. Petrolün önü 200 dolara kadar açık” ifadelerini kullandı.