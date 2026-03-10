‘Altın ve gümüş için herkes hazır olsun’ İslam Memiş yeniden uyardı

“Biraz stresli bir hafta bizi bekliyor” diyen Memiş, Bu hafta ABD enflasyon verisinin küresel piyasa için önemli olduğunu, çarşamba 15.30'da ABD enflasyonunun açıklanacağını, perşembe günü ise merkez bankasının faiz kararını açıklayacağını hatırlattı. Memiş, “ABD'de enflasyonun biraz yüksek gelmesi, merkez bankasından ise faizlerde değişikliğe gitmemesi bekleniyor” sözlerini sarf etti.