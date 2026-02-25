Hindistan Başbakanı Narendra Modi, bugün öğle saatlerinde İsrail’e iki günlük resmi ziyarette bulundu. Uçaktan iner inmez Başbakan Binyamin Netanyahu ile samimi bir şekilde karşılanması dikkatleri üzerlerine topladı. Modi’nin ikinci İsrail ziyareti, 2017’deki ilk ziyaretin aksine tamamen savunma ve güvenlik odaklı bir gündemi beraberinde getiriyor.

2017'DEN BU YANA İLK

2017’deki ilk ziyaret sırasında uydu teknolojileri, tarım ve su yönetimi ön plana çıkarken, bu yılki ziyaretin merkezinde milyar dolarlık savunma sistemleri tedariki bulunuyor. Hindistan medyası, ziyaretten sonra imzalanması beklenen anlaşmaların birkaç yıla yayılarak toplamda 10 milyar doları aşabileceğini bildiriyor.

Ziyaret, İsrail’in Akdeniz ve Orta Doğu’da kurmayı hedeflediği geniş ittifak çerçevesinde Hindistan’ın stratejik önemini de ortaya koyarken, Netanyahu, bu yapı kapsamında Arap ülkeleri, Afrika devletleri, Yunanistan, Güney Kıbrıs ve bazı Asya ülkelerinin yer aldığını belirtmişti. Hindistan, Tel Aviv’in güvenilir ve güçlü müttefiklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Anlaşmaların ana odağı, Hindistan’ın hava ve füze savunma kapasitesini modernize etmek ve bu kapsamda Rafael ve Elbit tarafından üretilen lazer tabanlı savunma sistemleri, Israel Aerospace Industries’in (IAI) Arrow füzeleri ile Rafael’in Davud Sapanı ve Demir Kubbe sistemlerinin tedariki gündemde. Ayrıca, sınır güvenliğine yönelik anti-dron teknolojileri de yeni alım planları arasında yer alıyor. Uzmanlar, Hindistan’ın son dönemde Pakistan ve Çin sınırındaki gerilimlerin, bu tedarik sürecini hızlandırdığını vurguluyor.

Ziyaretin sadece savunma kalkanlarıyla sınırlı kalmadığı, uzun menzilli taarruz sistemlerinin de gündemde olduğu bildiriliyor. Elbit Systems’in Adani Group ile ortak ürettiği Hermes 900 insansız hava araçları, PULS roketatarlar, Rampage havadan karaya füzeler ve Spike tanksavar füzeleri, Hindistan’ın öncelikli ilgilendiği sistemler arasında yer alıyor.

Hindistan’ın İsrail teknolojilerine yaklaşımı, yalnızca iki ülkeyi değil, tüm Hint-Pasifik bölgesini etkiliyor. Uzmanlar, bu alımların Filipinler, Endonezya ve Avustralya gibi ülkelerin savunma politikalarını da etkileyebileceğine dikkat çekiyor. Bazı İsrail yapımı füzeler, Hindistan üzerinden başka ülkelerin envanterine girebiliyor.

Savunma sanayi temsilcileri, Hindistan pazarındaki dinamiklerin son iki yılda dramatik biçimde değiştiğini belirtiyor. Önceden 5–7 yıl süren anlaşma süreçleri, artık çok daha hızlı ilerliyor. “Make in India” vizyonu çerçevesinde yerel üretim ortaklıkları, bu büyük hacimli tedariklerin altyapısını destekliyor.

Hindistan-Pakistan arasında geçen yıl yaşanan 48 saatlik sınır gerilimi, Yeni Delhi’nin savunma yaklaşımında belirleyici oldu. İsrailli uzmanlar, bu olayın Hindistan’ı yeni teknolojileri takip etmeye ve hızlı tedarik kararları almaya ittiğini vurguluyor.

Özetle Modi’nin İsrail ziyareti, iki ülke arasındaki ilişkileri ekonomik ve askeri boyutta derinleştirirken, Hint-Pasifik bölgesinde de stratejik dengeleri değiştirecek adımların ilk sinyallerini veriyor.