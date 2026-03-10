Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), 2026 senesinin Şubat ayı ile ilgili merakla beklenen Aylık İstatistik Bülteni’ni paylaştı.
En çok aranan meslekler belli oldu: İŞKUR duyurdu
İŞKUR, 2026 yılı Şubat ayında en çok talep gören mesleklerin verisini paylaştı.Derleyen: Baran Yalçın
Ortaya atılan verilere göre, yalnızca şubat ayı içerisinde İŞKUR aracılığıyla tam 94 bin 772 kişi yeni iş sahibi oldu. Yılın ilk iki ayını kapsayan Ocak-Şubat döneminde ise toplamda 213 bin 147 kişinin istihdam edilmesine katkı sağlandı.
SANAYİ VE İMALAT SEKTÖRÜ İSTİHDAMIN LOKOMOTİFİ OLDU
Sektörel bazda gerçekleştirilen incelemeler, Türkiye ekonomisinin kalbi olarak görülen sanayi sektörünün istihdamda liderliğini devam ettirdiğini ortaya çıkardı. 2026 senesinin ilk iki ayında en fazla işe yerleştirme "imalat" alanında meydana geldi.
Üretim kapasitesindeki yükseliş ve sanayi bölgelerindeki personel ihtiyacı, İŞKUR verilerine doğrudan etki etti.
GÜVENLİK VE REYON GÖREVLİLERİ EN ÇOK TERCİH EDİLENLER
Meslek gruplarına göre gerçekleşen sıralamada, hizmet sektöründeki belirli pozisyonlar göze çarptı. En fazla işe yerleştirme gerçekleşen meslekler sırasıyla; silahsız özel güvenlik görevlisi, genel güvenlik görevlisi ve reyon görevlisi oldu. Bu veriler, özellikle perakende ve güvenlik hizmetlerine olan talebin yüksek seyrettiğini ortaya koydu.
İŞKUR, yalnızca genel istihdamda değil, özel grupların işe yerleştirilmesinde de önemli bir rol oynadı. Ocak-Şubat döneminde 59 bin 11 genç ve 7 bin 9 engelli vatandaş iş sahibi oldu. Öte yandan 40 bin 194 yükseköğrenim mezununun da eğitim gördükleri alanlarda veya uygun pozisyonlarda istihdam edilmesine aracılık edildi.
İşverenlerin personel ihtiyacını gösteren "açık iş" sayılarında ciddi bir hareketlilik olduğu görüldü. Şubat ayında işverenler İŞKUR üzerinden 146 bin 410 açık iş ilanı paylaştı. Dikkat çekici olan ise bu ilanların yüzde 99,7 gibi ezici bir çoğunluğunun özel sektörden gelmiş olmasıydı. İmalat sanayii, 116 bin 28 açık iş ilanıyla en çok personel arayan sektör olarak zirvede yer aldı.