En çok aranan meslekler belli oldu: İŞKUR duyurdu

İŞKUR, yalnızca genel istihdamda değil, özel grupların işe yerleştirilmesinde de önemli bir rol oynadı. Ocak-Şubat döneminde 59 bin 11 genç ve 7 bin 9 engelli vatandaş iş sahibi oldu. Öte yandan 40 bin 194 yükseköğrenim mezununun da eğitim gördükleri alanlarda veya uygun pozisyonlarda istihdam edilmesine aracılık edildi.

İşverenlerin personel ihtiyacını gösteren "açık iş" sayılarında ciddi bir hareketlilik olduğu görüldü. Şubat ayında işverenler İŞKUR üzerinden 146 bin 410 açık iş ilanı paylaştı. Dikkat çekici olan ise bu ilanların yüzde 99,7 gibi ezici bir çoğunluğunun özel sektörden gelmiş olmasıydı. İmalat sanayii, 116 bin 28 açık iş ilanıyla en çok personel arayan sektör olarak zirvede yer aldı.