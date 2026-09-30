Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Diğer

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) 2. Dairesi, Bakırköy Adliyesi’nde görevli hakim E.K. hakkında, yetkisi kaldırıldığı halde usulsüz celse açarak karar tesis ettiği iddiasıyla 3 ay süreyle tedbiren görevden uzaklaştırma kararı verdi.

İddialara göre süreç, müstemir yetkisi alınan ve yerine başka bir hakim görevlendirilen E.K.’ya Bakırköy Adalet Komisyonu Başkanlığı tarafından yetki devrinin tebliğ edilmesiyle başladı.

SONTV'de yer alan haber göre; E.K.’nın, yeni görevlendirilen hakimin mesaiye başlayacağı 21 Eylül 2026 sabahında mahkeme katipleri E.K. ve A.B.U. ile duruşma salonuna girerek kapıyı kilitlediği ve kapalı celse açtığı öne sürüldü.

ERTELENEN DOSYADA AYNI GÜN KESİNLEŞEN KARAR

Söz konusu celsenin, uluslararası istinabe evrakı beklendiği için duruşması 19 Kasım 2026 tarihine ertelenen bir dosya üzerinden yapıldığı belirtildi. Müdahil avukat M.Y.’nin talebi üzerine takvimsiz açılan celsede, duruşmaların aleniyeti ilkesine aykırı şekilde davanın reddine ve dosyadaki yönetim kayyımının yetkisinin sonlandırılmasına karar verildi.

Gerekçeli kararın hakim E.K. tarafından aynı gün yazılması ve müdahil avukat M.Y.’nin yine aynı gün istinaf başvurusundan feragat etmesi sonucunda kararın hızla kesinleştirildiği kaydedildi.

16 MİLYON DOLARLIK KAYYUM KARARI

Yetkisiz ve usulsüz olduğu iddia edilen bu işlemler zincirinin merkezinde ise bir bankada bulunan 16 milyon ABD doları tutarındaki fonun yer aldığı ifade edildi. Çin vatandaşı Y.A.’ya ait olduğu belirtilen bu fon üzerindeki kayyım yönetiminin, söz konusu mahkeme kararıyla sona erdiği ve paranın el değiştirdiği bildirildi.

Yaşanan hukuki sürecin HSK gündemine taşınmasının ardından, 2. Daire tarafından hâkim E.K. hakkında soruşturma başlatılarak görevden uzaklaştırma tedbiri uygulandı.