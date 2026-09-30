Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

AK Partili Samsun Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ücretsiz kapsamlı sağlık taraması (check-up) uygulamasını hayata geçirdi. Ancak bu hizmetten faydalanabilmek için yalnızca 65 yaşını doldurmuş olmak yeterli görülmüyor.

SAĞLIK HİZMETİNDE EVLİLİK SÜRESİ ÖN KOŞULU

Uygulamanın en çok dikkat çeken detayı, bedava sağlık taramasına erişim için "en az 41 yıldır evli olma" şartının aranması oldu. Yaş sınırının yanı sıra bu özel kriteri karşılayan çiftler, belediyenin sunduğu sağlık imkânından yararlanabiliyor.

TARAMADA HANGİ TESTLER YAPILIYOR?

Belirlenen şartları taşıyan yurttaşların genel sağlık durumlarının detaylıca değerlendirildiği uygulama kapsamında pek çok tetkik gerçekleştiriliyor. Check-up paketinin içerisinde kan tahlilinin yanı sıra elektrokardiyografi (EKG), akciğer röntgeni, solunum fonksiyon testi (SFT) ve işitme testi (odyometri) yer alıyor.