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SON.TV’nin HSK kaynaklarına dayandırdığı haberine göre düzenleme, Asliye Ceza Cumhuriyet Başsavcıları ile illerde görev yapan Cumhuriyet Başsavcı vekillerini kapsıyor.

Yeni sistemde başsavcı ve vekillerinin yalnızca adliyedeki idari işleyiş, koordinasyon ve denetimle ilgilenmek yerine belirli sayıdaki soruşturma dosyasını doğrudan yürütmesi planlanıyor.

ORAN YÜZDE 30’A KADAR ÇIKABİLECEK

Başsavcı ve başsavcı vekillerine verilecek dosya sayısının görev yaptıkları adliyedeki iş yüküne göre belirlenmesi öngörülüyor. Habere göre bu oran soruşturma yoğunluğuna bağlı olarak ortalama yüzde 30 seviyesine kadar çıkabilecek.

AMAÇ SORUŞTURMALARI DAHA YAKINDAN TAKİP ETMEK

Düzenlemeyle başsavcı ve vekillerinin soruşturma süreçlerinin içerisinde daha aktif rol üstlenmesi ve dosyaların doğrudan takip edilmesi hedefleniyor. Adliyeler arasındaki iş yükü farklılıkları nedeniyle uygulanacak oranın her yerde aynı olmayabileceği belirtiliyor.

TEKLİF GENEL KURUL’A GİDECEK

Hazırlanan teklifin önümüzdeki hafta HSK Genel Kurulu’nun gündemine gelmesi bekleniyor. Uygulamanın kapsamı ve başsavcılar ile vekillerinin doğrudan üstleneceği dosya oranının Genel Kurul değerlendirmesinin ardından kesinleşmesi öngörülüyor.