Kaynak: Ekonomi Servisi

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), eylül ayına ilişkin açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. AÇıklanan verilere göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı eylül ayında 37 bin 801 TL’ye çıktı.

Ağustos ayında 37 bin 388 TL seviyesinde bulunan açlık sınırı, böylece sadece bir aylık süre zarfında 413 TL artış göstermiş oldu.

YOKSULLUK SINIRI 123 BİN TL SINIRINI AŞTI

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamaların toplam tutarını temsil eden yoksulluk sınırı ise eylül ayında 123 bin 130 TL’ye yükseldi.

Ağustos ayında 121 bin 786 TL olarak hesaplanan yoksulluk sınırında bir aylık artış 1.344 TL olarak kayıtlara geçti. Dört kişilik bir ailenin insanca yaşayabilmesi için gereken toplam harcama tutarı eylül itibarıyla 123 bin TL barajını aşmış oldu.