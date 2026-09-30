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Şap hastalığının yalnızca İzmir ile sınırlı kalmadığını belirten Karakülçe; Niğde, Aksaray, Kayseri, Afyonkarahisar, Kütahya ve Manisa’da da vakaların görüldüğünü vurguladı. Pazarların kapatılmasının hastalığı engellemekte tek başına yeterli olmadığını ifade eden Karakülçe, “Pazarlar kapatılınca hayvan hareketleri tam manasıyla durmuş olmuyor. Asıl olan hayvan hareketlerinin bir an evvel durdurulmasıdır” dedi.

"SINIR GÜVENLİĞİ VE KAÇAK HAYVAN İHTİMALİ RİSKİ ARTIRIYOR"

Hastalığın yayılma sürecine değinen Karakülçe, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki kontrol eksikliklerine ve kaçak hayvan girişlerine dikkat çekti:

“Erkek besilik hayvanlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizden karşılanıyor. O bölgede tam kontrolün ve sınır güvenliğinin sağlanamamış olması, kaçak hayvan giriş ihtimalini ve dolayısıyla hastalıklı hayvanların ülkemizde bulunma riskini artırıyor. Ege üreticisi önümüzdeki dönemin kurbanlık hayvanını almak için oraya gidip getirdiğinde, hastalık yol güzergahı boyunca her yere saçılarak yayılıyor. Üreticimiz bu belayla yeniden karşı karşıyadır.”

"BAKANLIK STOKLARINDA YETERLİ AŞI YOK"

Aşılama sürecinde ciddi aksamalar yaşandığını belirten Karakülçe, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın stoklarında yeterli aşı bulunmadığını öne sürdü. Üreticinin kendi imkanlarıyla aşı aradığını vurgulayan Karakülçe, “Vatandaş bir taraftan üretim girdileriyle boğuşurken, diğer taraftan bu hastalık elindeki 3-5 kuruşu da alıp götürüyor” ifadelerini kullandı.