Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Volkswagen’de korkutan hata ortaya çıktı: 208 bin araç geri çağrılıyor

Volkswagen’de korkutan hata ortaya çıktı: 208 bin araç geri çağrılıyor

Volkswagen’den ABD’de yüz binlerce araç için kritik karar geldi. Bazı modellerde tespit edilen hata, sürüş güvenliği açısından ciddi bir riski gündeme getirirken geri çağırma başlatıldı.

Kaynak: AA
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Volkswagen’de korkutan hata ortaya çıktı: 208 bin araç geri çağrılıyor - Resim: 1

Volkswagen, direksiyon sorunu nedeniyle ABD'de 208 binden fazla aracını geri çağırıyor.

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Volkswagen’de korkutan hata ortaya çıktı: 208 bin araç geri çağrılıyor - Resim: 2

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen, ABD'de direksiyon sistemindeki arıza riski
nedeniyle 208 binden fazla aracını geri çağırma kararı aldı.

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Volkswagen’de korkutan hata ortaya çıktı: 208 bin araç geri çağrılıyor - Resim: 3

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresinden (NHTSA) yapılan açıklamada, geri çağırmanın
2018-2021 model bazı araçları kapsadığı belirtildi.

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Volkswagen’de korkutan hata ortaya çıktı: 208 bin araç geri çağrılıyor - Resim: 4

Söz konusu geri çağırma kararının 208 bin 724 aracı kapsadığı aktarıldı.

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Volkswagen’de korkutan hata ortaya çıktı: 208 bin araç geri çağrılıyor - Resim: 5

Açıklamada, araçların direksiyon kutusu cıvatasındaki bir hata nedeniyle kontrol kaybı yaşanabileceği ve bu durumun kaza riskini artırabileceği uyarısında bulunuldu.

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Volkswagen’de korkutan hata ortaya çıktı: 208 bin araç geri çağrılıyor - Resim: 6

Geri çağırmadan 2018 model Tiguan, 2018-2019 model Atlas serisindeki belirli araçların etkileneceği belirtildi.

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