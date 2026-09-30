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Kaynak: AA

İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, Dubai'den kalkış yapan uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumu belirten "7700" kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" koduna geçti.

Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığı aktarılan haberde Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak, daha sonra Suudi Arabistan yönüne rotayı çevirdi.

Yetkililer, uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediğini ve şu an için uçakla iletişim kurulamadığını aktardı.

UÇAK KAÇARMA GİRİŞİMİ

Kanal 12 televizyonu daha sonra yolcu uçağını kullanan iki pilotun kavga ettiğinin tespit edildiğini ifade etti. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada da olayın uçak kaçırma girişimi olmadığı belirtildi. Ayrıca İsrail basını, söz konusu uçağın Suudi Arabistan’a indiği ve güvenlik olayı belirlenmediği bildirildi. Pilotlardan birinin kavga sırasında bilincini kaybettiği bu sebeple acil durum kodu gönderildiği de basında yer aldı.

“HER TÜRLÜ SENARYOYA HAZIRLIKLI” OLUN TALİMATI

Yedioth Ahronot gazetesi ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İsrailli çok sayıda yolcuyu taşıyan uçağın acil durum ve kaçırılma sinyali göndermesinin ardından istişarelerde bulunmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle acil bir araya geldiğini de aktardı.

İsrail Polis Komiseri Danny Levy iseoalya ilişkin çeşitli güvenlik birimleriyle ortak komuta merkezi kurulması talimatını verdiğini ve “her türlü senaryoya hazırlıklı” olduklarını belirtti.