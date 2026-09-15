atv’nin yeni sezon dizilerinden ‘Güneşin Doğduğu Yer’, 17 Eylül Perşembe akşamı saat 20.00’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Başrollerini Burak Özçivit ve Beyza Gümülcine’nin paylaştığı dizi, farklı dünyalardan gelen iki insanın kesişen hayatlarını merkeze alarak Almanya’da başlayıp Adana’nın sert ve tutkulu dünyasında devam edecek. TİMSBİ Productions imzalı dizinin kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Görkem Sevindik, Hilal Anay, Devrim Yakut gibi isimler de yer alıyor.

Peki, ‘Güneşin Doğduğu Yer’ reytinglerde ne yapar? İkinci sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan ‘Halef Köklerin Çağrısı’ ve geçen sezona damga vuran ‘Sevdiğim Sensin’ en güçlü rakipleri. Kıyasıya bir reyting savaşı verecek. Bunlara bir de gündüz kuşağı programları eklenince, işi daha da zorlaşıyor. Tüm bunlara ek olarak bir de Perşembe akşamları yayınlanacak Avrupa maçlarını da katarsak işi hiç ama hiç kolay değil. Sürpriz yapabilir mi? Tanıtımlara bakınca, bunun sinyalleri veriliyor. Bir de Burak Özçivit’i ekranlar özledi. Beyza Gümülcine ile iyi bir partner olmuşlar. Sezonun en çok konuşulan çiftlerinden birisi olabilirler. Reytingi bol olsun.

Modern aşk ilişkilerine eğlenceli bir eleştiri

Zeynep Mansur, slap house tarzındaki yeni şarkısı ‘Di mi’yi yayınladı.

Sözleri ve müziği Altuğ Bilsev’e ait şarkının düzenlemesi ise Levent Lodos imzası taşıyor. Zeynep Mansur, farklı bir sounda sahip şarkısında günümüzdeki ‘love bombing’lerden ‘ghosting’lere hızla uzanan ilişkileri, eğlenceli bir şekilde sorguluyor.

Şarkı, modern dönemin hızlı ve karmaşık ilişki dinamiklerine dikkat çekiyor. Aşkın zamana ihtiyaç duyduğunu belirten Zeynep Mansur, yeni eseri ile müzikseverleri aşk hakkında yeniden düşünmeye itiyor.