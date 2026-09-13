Dijital platformlarda 31 Ağustos-6 Eylül haftasında en çok izlenen diziler ve filmler belli oldu.

Box Office Türkiye verilerine göre, Netflix Türkiye’nin televizyon kategorisinde ‘Mezarlık’, üçüncü sezonuyla ikinci haftasında da zirvedeki yerini korudu. Film kategorisinde Robert De Niro’lu yeni gerilim filmi ‘Fısıltı Adam’, ikinci haftasında iki basamak birden yükselerek zirvenin yeni sahibi oldu. Prime Video’nun televizyon kategorisinde ‘Reacher’ zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Film kategorisinde platformun İspanya yapımı yeni romantik filmi ‘Dayanılmaz Çekim’ zirveyi ele geçirdi. Disney Plus’ın televizyon kategorisinde ‘Furious’ zirveyi bırakmadı. Film kategorisinde, Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu’lu ‘Öngörü’ liderliğini sürdürdü.

HBO Max’in televizyon kategorisinde ‘Tuzlu Kahve’, platformdaki yayınıyla birlikte liderlik koltuğuna oturdu. Film kategorisinde, Damla Sönmez ve Ahmet Rıfat Şungar’ı bir araya getiren 2014 yapımı ‘Deniz Seviyesi’ zirveye yerleşti.

Korku türü deneyim kazandırdı

4 Eylül’de vizyona giren ‘Azem 6’nın başrol oyuncusu Alessa Dilara Demircan, korku türünün oyunculuk açısından kendisine farklı bir deneyim kazandırdığını belirtti. Oyuncu, korku sahnelerinde yalnızca fiziksel tepkilerin değil; sessizlik, bakış ve beden dilinin de önemli olduğunu vurguladı.

Korku türünün oyunculuk açısından farklı bir disiplin gerektirdiğini belirten Alessa Dilara Demircan, ‘Azem 6’ çekimlerinde korku duygusunu kamera karşısında doğru dozda yansıtmanın kendisi için en dikkat çekici deneyimlerden biri olduğunu söyledi.

Çekimler sırasında özellikle yoğun korku ve gerilim içeren sahnelerde duyguyu kontrol altında tutmanın kendisi için zorlayıcı olduğunu ifade eden oyuncu, kamera karşısında gerçek bir gerilim yaşansa bile bu duygunun seyirciye doğru şekilde aktarılması gerektiğini ifade etti.

Geleneğin izinde modern bir yorum

Hasan Güneşdoğdu, yeni şarkısı ‘Yanar Aşıklar’ı Pera Production etiketiyle yayınladı. Türk Halk Müziği’nin köklü duygusunu modern bir sound’la buluşturan eser, klipte ise karanlıktan aydınlığa uzanan sembolik bir hikâye anlatıyor.

Sözleri ve müziği Hasan Güneşdoğdu ile Baran Cem Bölek’e ait olan ‘Yanar Aşıklar’, halk müziğinin güçlü anlatımından beslenirken modern müzik anlayışıyla yeni bir yorum ortaya koyuyor. Aşk, özlem ve insanın iç dünyasına dokunan şarkı, sanatçının yorumuyla hayat buluyor.

Hasan Güneşdoğdu, ‘Yanar Aşıklar’ ile Türk Halk Müziği’nin geçmişten bugüne taşıdığı anlatım gücünü korurken bu mirası modern bir müzikal anlayışla yeniden yorumluyor.