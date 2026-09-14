Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Güller ve Günahlar’, yeni sezonuyla izleyici karşısına çıktı. Dizi, Total’de aldığı 3.68 reytingle 1., AB’de aldığı 2.31 reytingle 2. ve ABC1’de aldığı 3.27 reytingle yine 2. sırada yer aldı.

Başrollerini Murat Yıldırım ve Cemre Baysel’in paylaştığı yapım, 2. sezonuna da zirvede başladı. En güçlü rakibi ‘Gönül Dağı’ndan devraldığı liderlik koltuğunu bırakmayan ‘Güller ve Günahlar’, yeni dizi ‘Mercan Köşk’ü de geride bıraktı. Dizi, sadece aldığı reytinglerle değil; oyuncuların performanslarıyla sosyal medyada da çok konuşuldu.

Dürüstlük ve aile bağları üzerine kurulu hayatı eşinin sakladığı büyük bir sırla altüst olan başarılı iş insanı Serhat ile cesur ve dobra Zeynep’in yollarının kesişmesini konu alan dizi, başarısıyla yeni sezonda da yine çok konuşulacağının sinyallerini verdi.

Nurettin Rençber’e saygı duruşu bir albüm

Özgün halk müziğimizin usta isimlerinden Nurettin Rençber’in zamana meydan okuyan eserleri, farklı sanatçıların yorumlarıyla yeniden hayat buluyor. Bayhan Müzik ve Avrupa Müzik iş birliğiyle hazırlanan ‘Nurettin Rençber Tribute’ albümü, sanatçının güçlü repertuvarına çağdaş bir saygı duruşu niteliği taşıyor.

Funda Arar, Koray Avcı, Teoman, Tan Taşçı ve sürpriz sanatçıların yer aldığı albümde toplam 10 Nurettin Rençber eseri, birbirinden özel yorumlarla müzikseverlerle buluşacak. Projenin ilk şarkısı ‘Yürürüm’, Rençber’in eserlerini daha önce de seslendiren Koray Avcı tarafından yorumlandı. 2016 yılında ‘Aşk Sana Benzer’ ve ‘Ağlama Yar’ ile Rençber repertuvarına dokunan Koray Avcı, 10 yıl aradan sonra bu kez ‘Yürürüm’ ile usta sanatçının eserlerine yeniden hayat verdi.

Nurettin Rençber’in eşsiz müzikal mirası, farklı seslerin dokunuşuyla yeniden yorumlanırken albüm, usta sanatçının eserlerinin kuşaktan kuşağa uzanan gücünü bir kez daha ortaya koyacak.

Cazın sesi dört adadan İstanbul’a yayılacak

Kültür ve sanata erişimi artırmayı, Adalar’ın kültürel yaşamına ve sosyoekonomik hareketliliğine katkı sunmayı amaçlayan Adalar’da Caz, ‘Herkes için her yerde’ mottosuyla yola çıkan İBB Kültür tarafından bu yıl 4. kez düzenleniyor.

18–20 Eylül’de 4. Adalar’da Caz Festivali ile cazın tüm renkleri ve en güzel melodileri Prens Adaları’ndan İstanbul’a yayılacak. Radyo Boğaziçi tarafından En İyi Müzik Festivali seçilen etkinlik; Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’da gerçekleşecek konser, panel, atölye ve masterclass programlarıyla cazın sesini Adalar’a taşıyacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı (İBB Kültür) tarafından düzenlenen festival, 3 gün boyunca her yaştan İstanbullular’ı ağırlayacak.