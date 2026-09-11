Show TV’nin 5. sezonuyla ekrana gelecek olan reyting rekortmeni dizisi ‘Kızılcık Şerbeti’nin yayın tarihi açıklandı. Yapım, 18 Eylül Cuma akşamı saat 20.00’de izleyici karşısına çıkacak.

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Seray Kaya, Erkan Avcı, Özge Borak ile Emre Dinler’in paylaştığı Gold Film imzalı dizi, yeni sezona da damga vuracağının sinyallerini yayınlanan tanıtımıyla verdi.

Peki, ‘Kızılcık Şerbeti’ yeni sezonda reytinglerde ne yapar? Şu an için aynı gün yayınlanan başka bir dizi yok. ‘Taşacak Bu Deniz’in dönüşüyle dengeler değişir. Bunun haricinde ilerleyen günlerde günü değişen ya da yeni başlayacak dizilerden Cuma’ya yayını alınan olur mu? Zaman gösterecek. Gündüz kuşağında Cuma günlerinin reyting oranı genelde yüksek olsa da ‘Kızılcık Şerbeti’nin bundan etkilenmesi pek söz konusu değil. Çünkü oturmuş bir kitlesi var. Bu sezon da yoluna doludizgin devam edeceğe benziyor. Reytingi bol olsun.

‘Hatıram Yeter’ oyunu sezonu açtı

Toygan Avanoğlu, kendisine ait özel projesi ‘Hatıram Yeter’ ile yeni sezonun ilk gösterisini Maximum Uniq Box’ta gerçekleştirdi. Babasıyla olan hayat hikâyesini, kendisinde iz bırakan dönüm noktalarını ve kahkaha dolu anılarını sahneye taşıyan oyuncu, izleyicilere hem eğlenceli hem de duygu dolu bir gece yaşattı.

Kendine has mizahi ve samimi anlatımıyla sahnede hikâyesini paylaşan Toygan Avanoğlu, baba-oğul ilişkisinin sıcak ve gerçek anlarını seyirciyle buluştururken anlattığı anılarla kimi zaman kahkahalara kimi zaman da duygusal anlara imza attı. Bloom Yapım ve Medya organizasyonuyla gerçekleşen ‘Hatıram Yeter’in sezon açılışında Toygan Avanoğlu’nun seslendirdiği şarkılar da gösterinin sürprizlerinden oldu.

Sezon boyunca sahnelenmeye devam edecek oyun, 9 Ekim’de İzmir’de ve 10 Ekim’de de Urla’da izleyicisiyle buluşacak.

Selim Erdoğan setlere geri döndü

Greenart/Vahdet Erdoğan yapımcılığında, Özgür Bakar’ın yönetmenliğinde Çorum’da çekimleri yapılan Hasip ile Nasip filminin oyuncu kadrosuna Selim Erdoğan dâhil oldu.

Rol aldığı dizi ve filmlerde canlandırdığı karakterlerle hafızalarda yer edinen Selim Erdoğan, filmde Vecdi karakterine hayat veriyor. Vecdi, belediye başkanlığı yarışında Alper Kul’un canlandırdığı Nasip ve Toygan Avanoğlu’nun canlandırdığı Hasip’in karşısına çıkan üçüncü aday olacak.

Üç iddialı adayın karşı karşıya geleceği belediye başkanlığı yarışı, Hasip ile Nasip arasındaki ezeli rekabeti daha da kızıştırırken Vecdi’nin yarışa dâhil olmasıyla dengeler tamamen değişiyor.