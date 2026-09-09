Haftanın dizisi: atv’nin yaz dizisi ‘Altı Üstü İstanbul’, ekrana gelmeye başladığı günden bu yana aldığı reytingler ile yeni sezonda aynı gün yayınlanacak yapımlara gözdağı veriyor.

Dizi, geçen hafta tüm kategorilerde (Total, AB ve ABC1) zirvede yer alırken 2’ye yakın reyting artışı yaşayarak geçen hafta en çok reyting yükselişi yaşayan yapım oldu. Bu gidişatını sürdürürse, Pazartesi akşamları ‘Uzak Şehir’i zorlayacak tek yapım gibi görünüyor.

Geçmişinden kaçan Ceren’in başına gelenler

Haftanın filmi: Özgür Akbaş’ın senaryosunu Volkan Akbaş ile kaleme aldığı ve aynı zamanda yönetmenliğini yaptığı, oyuncu kadrosunda Alessa Dilara Demircan, Reyhan İlhan, Şükran Çağman gibi isimlerin olduğu korku filmi ‘Azem 6: Mühür’, 7 bin 313 kişi tarafından izlendi.

4 Eylül’de vizyona giren Retropro imzalı film, geçmişinden kaçıp sakin bir hayat kurmaya çalışan Ceren’in, çocukluğunun geçtiği köye döndüğünde kendisini açıklanamayan olayların ortasında bulmasını anlatıyor.

Ayla Çelik’ten Hakan Altun’lu sürpriz şarkı

Haftanın şarkısı: Ayla Çelik, Hakan Altun ile düet yaptığı şarkısı ‘İstanbul Âşıkları’nı kendi adını taşıyan Ayla Çelik Müzik etiketiyle yayınladı. Sözleri Ayla Çelik’e, müziği Ayla Çelik ile Serdar Aslan’a ait eserin düzenlemesi Miraç Kutlu imzası taşıyor.

Geçmişin İstanbul’unu bugünün yalnızlığıyla buluşturan ‘İstanbul Âşıkları’, yaz mevsimine melankolik bir veda sunarken İstanbul’un kaybolan romantizmine ve zamana yenilen sevdalara odaklanan zamansız bir şehir şarkısı olarak dikkat çekiyor.

Zaman ve hafıza ilişkisini sorgulayan kitap

Haftanın kitabı: Yazar Tuğba Sarıünal’ın yeni romanı ‘Yarını Hatırla’, Ortapia Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Hafıza, zaman ve insanın seçimleri arasındaki ilişkiyi psikolojik bir kurgu üzerinden ele alan kitap, psikolojik derinliği, bilimsel merakı ve zaman kavramını merkeze alan kurgusuyla öne çıkıyor.

Zamanı bilinen ve doğrusal anlamının dışına taşıyan romanda, geçmiş ile gelecek arasındaki sınırlar giderek belirsizleşiyor. Hikâye ilerledikçe karakterlerin yaşadıkları kadar, okurun zaman ve gerçeklik algısı da dönüşmeye başlıyor.