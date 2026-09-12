Magazin dünyasında genç isimlerin yükselişini izlemek her zaman keyifli… Ancak bazı çıkışlar var ki, ‘Bu çocukta başka bir şey var’ dedirtiyor. İşte Ata Yaşat da tam olarak böyle bir çıkış yakaladı.

Kanal D’de yayınlanan ‘Daha 17’de dizisinde Teoman karakterine hayat veren Ata Yaşat, yalnızca ekran performansıyla değil; sosyal medyadaki etkisiyle de dikkatleri üzerine çekiyor. Medya Takip Merkezi’nin profesyonel sosyal medya dinleme ve ölçümleme servisi DigiLUP verileri, genç oyuncunun yakaladığı yükselişi gözler önüne serdi. Ata Yaşat, X’te (Twitter) hakkında yapılan 180 bin paylaşımla Ağustos ayında en çok konuşulan oyuncu oldu. Üstelik bu onun için sıradan bir liste başarısı da değil. Ata Yaşat, ilk kez yer aldığı listede doğrudan zirveye oturdu. Oyuncunun bu hızlı yükselişi, sosyal medyanın nabzını tutanlar için de dikkat çekici bir gelişme. Ata Yaşat’ı sırasıyla listede Ekin Koç, Rahimcan Kapkap, Çağan Efe Ak, Berk Ali Çatal, Kaan Akkaya, Alperen Duymaz, Feyyaz Şerifoğlu, Cem Söküt ve Cansel Elçin takip etti.

Anlaşılan o ki, Ata Yaşat için ekran macerası daha yeni başlıyor. Yakaladığı bu büyük ilgi, oyuncunun önümüzdeki dönemde adını çok daha sık duyacağımızın sinyallerini veriyor. Kısacası, magazin kulislerinde artık yeni bir isim var: Ata Yaşat. İlk listesinde zirveyi gören oyuncunun bu yükselişinin devam edip etmeyeceğini hep birlikte izleyeceğiz.

‘Hasip ile Nasip’in çekimleri sona erdi

Yeşilçam’ın unutulmaz karakterleri Hasip ile Nasip’i 50 yıl sonra yeni nesil hikâyesiyle yeniden beyazperdeye taşıyan filmin çekimleri tamamlandı. Greenart/Vahdet Erdoğan yapımcılığında, Özgür Bakar’ın yönetmenliğinde Çorum ve İskilip’teki çekimlerin ardından ekip İstanbul’a döndü.

Çekimler boyunca Çorum’un tarihi sokakları ve farklı mekânları film platosuna dönüştü. İkilinin yıllar sonra torunlarına miras kalan ezeli rekabeti, iki hafta süren çekimlerde kahkaha dolu sahnelerle hayat buldu. Alper Kul, Nasip; Toygan Avanoğlu ise Hasip, Didem Balçın da Perihan karakterine hayat veriyor. Ufuk Özkan, filmin Kaymakam’ı olarak seyirci karşısına çıkarken Selim Erdoğan ise, Hasip ve Nasip’in karşısına çıkan belediye başkan adayı Vecdi rolünü canlandırıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Barış Başar, Taner Ayyıldız, Oğuzhan Mengübeti, Mekin Sezer, Emir Sefa Yıldırım, Yağmur Dinç ve Berfin Tosuner yer alıyor.

Dünyanın Halleri Sergisi ziyarete açıldı

Beyoğlu’nun ikonik yapılarından Metrohan, Türk resminin önde gelen figüratif ressamlarından İbrahim Örs’ün ‘Dünyanın Halleri’ sergisine ev sahipliği yapıyor.

‘Dünyanın Halleri Sergisi’, sanatçının farklı dönemlerine yayılan sanatsal mirasını, aile koleksiyonunda korunan 62 eser üzerinden bir araya getiriyor. Sergi, Bedri Rahmi Eyüboğlu’nun öğrencisi ve asistanı olarak yetişen Örs’ün yaşamı ile sanatı arasındaki ilişkinin de izlerini taşıyor.

İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen sergi, 1 Aralık’a kadar Pazartesi hariç her gün 10.00-18.00 saatleri arasında Metrohan’ın birinci katında ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.