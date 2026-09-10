Kanal D’nin merakla beklenen dizisi ‘Haysiyet’in ekran yolculuğu başladı. Dizi, ilk bölümüyle Total’de aldığı 3.50 reytingle 4., AB’de aldığı 2.66 reytingle 5. ve ABC1’de aldığı 3.39 reytingle yine 4. sırada yer aldı.

Kadrosunda Doğukan Güngör, Merih Öztürk, Reha Özcan, Gökberk Yıldırım, Kerem Alışık gibi isimlerin yer aldığı yapım, sezona umut veren bir başlangıç yaptı. ‘Abi’ ve ‘Tuzlu Kahve’ ile kıyasıya bir rekabet yaşadı. Güçlü rakipleri karşısında böylesi bir reyting alması takdiri fazlasıyla hak ediyor. Bu başarıda, tadında yapılan tanıtımlar, oyuncu performansları, konusu, çekim mekânları da etkili oldu. Yeşilçam tadında bir bölümdü. İlerleyen haftalarda reytinglerde yükselişe geçebilir. Bunun sinyalleri yeni bölüm fragmanında verildi. Yarışa ‘Mehmet Fetihler Sultanı’nın da katılmasıyla Salı gününün tablosu şekillenecek.

Gündüz kuşağı programlarının da olduğu bir yarışta ‘Haysiyet’te önümüzdeki haftalarda neler olacak? Bekleyip göreceğiz.

Banu Noyan’ın yeni adresi belli oldu

Televizyon dünyasının sevilen ismi Banu Noyan’ın yeni adresi belli oldu. Ünlü isim, bundan sonra ‘Banu Noyan’la Ekranda’ ile TYT Türk’te izleyicisiyle buluşmaya başladı.

Hafta içi her gün saat 15.00’te canlı olarak yayınlanan program, hayatın içinden konuları samimi ve dinamik bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Sağlıktan modaya, kültür sanattan astrolojiye, trendlere kadar geniş bir içerik yelpazesine sahip olan ‘Banu Noyan’la Ekranda’, seyircilere hem bilgi hem de keyif dolu anlar yaşatıyor. Programa sektörlerinin önde gelen isimleri, iş dünyasının başarılı temsilcileri, sanatçılar ve şov dünyasından ünlü isimler konuk olacak.

Hayata dair merak edilenler, güncel gelişmeler, uzman görüşleri, bilgilendirici içeriği, sıcak sohbetleri ve sürpriz konuklarıyla dikkat çeken ‘Banu Noyan’la Ekranda’, izleyicilerin ekran başından gülümseyerek ayrılacağı bir program olmayı hedefliyor.

Kargaların tanıklığında İstanbul’un dünü

Karikatürist Kemal Gökhan Gürses’in, eski İstanbul ve Adalar’ın gündelik yaşamını kargaların tanıklığı üzerinden yeniden ele aldığı foto-illüstrasyon sergisi ‘Geçmiş Zaman Kargaları’, Büyükada’nın eşsiz kültür-sanat mekânı Taş Mektep’te ve Büyükada Vapur İskelesi’nde sanatseverlerle buluştu.

İBB Kültür ve İBB Miras tarafından düzenlenen sergi, İstanbul’un değişen sosyal ve kültürel hayatına farklı bir perspektiften bakıyor. Uzun ömürleri ve kent yaşamındaki süreklilikleriyle kargaları, İstanbul’un kadim tanıkları olarak ele alan sanatçı, Osmanlı’nın son döneminden 20. yüzyılın ortalarına uzanan fotoğraflardaki gündelik hayatı çizimleriyle yeniden kurguluyor.

Sergi, 31 Ocak 2027’ye kadar Pazartesi hariç her gün 09.00-18.00 saatleri arasında Taş Mektep’te ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.