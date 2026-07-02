atv’nin yeni yaz dizisi ‘Altı Üstü İstanbul’, yayınlandığı haftadan itibaren yükselişini sürdürerek zirveye yerleşti. 3. bölümüyle ekrana gelen dizi, Total’de aldığı 6.70 reytingle 1., AB’de aldığı 3.86 reytingle 3. ve ABC1’de aldığı 5.63 reytingle yine ilk sırada yer aldı.

Yangının ardından yaşanan büyük yüzleşmeler, sürpriz transfer kararı ve finalde nefesleri kesen kaza sahnesi, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Henüz 3. bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizi, samimi mahalle atmosferi, güçlü olay örgüsü ve aşkla harmanlanmış entrikalarıyla ekran başındakileri büyüledi. Emir, yangının ardındaki gerçeğin peşine düşerken aldığı transfer kararı ve Melek’in gerçeği gizlemek için attığı adımlar herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükledi. Bölüm finalinde ise Uzay’ın kurduğu tehlikeli plan ile Hasan’ın intikam hamlesi, Emir ve Uzay’ı şarampole yuvarlanan aracın içinde ölümle burun buruna bıraktı.

Başrollerini Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum, Rahimcan Kapkap, Elçin Zehra İrem, Kaan Çakır, Yüsra Geyik, Öykü Gürman, Berk Ali Çatal, Cem Söküt ve Sacide Taşaner’in paylaştığı dizi, oyuncu performanslarıyla da sosyal medyada çok konuşuluyor.

‘Young Sherlock’ dizisinde bir Türk

Oyuncu Yalım Danışman, dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie’nin yaratıcısı olduğu ‘Young Sherlock’ dizisinin ikinci sezon kadrosuna dâhil oldu.

Yalım Danışman, uluslararası yapımda bir ‘Osmanlı’ askerine hayat verecek. Oyuncunun dizide, genç ‘Sherlock Holmes’ karakterine hayat veren Hero Fiennes Tiffin ve Donal Finn ile birlikte kamera karşısına geçeceği öğrenildi.

Çekimleri Palermo, Sicilya ve Londra'da gerçekleştirilecek olan yapım, uluslararası oyuncu kadrosu ve güçlü hikâyesiyle şimdiden merak uyandırıyor.

‘En Büyük Aşkım’ı tozlu raflarda keşfetti

Serdar Ortaç’ın sesiyle hafızalara kazınan ‘En Büyük Aşkım’ şarkısına yaptığı güçlü ve duygusal yorumla kısa sürede geniş kitlelerin beğenisini kazanan Nebi Demir, dijital platformlarda önemli başarılara imza attı.

Yayınlandığı ilk günden itibaren müzik listelerinde üst sıralara yükselen eser, TikTok, Instagram ve diğer mecralarda da büyük ilgi gördü. Müzik kariyerinin sosyal medyada amatör paylaşımlarla başladığını belirten Nebi Demir, gördüğü ilginin ardından bu tutkuyu profesyonel bir boyuta taşımaya karar verdiğini söyledi.

90’lı yılların müziğine özel bir ilgisi olduğunu dile getiren genç sanatçı, “90’lar ruhunu çok seviyorum. Günümüzde maalesef o dönemin şarkıları pek yapılmıyor. ‘En Büyük Aşkım’ı adeta tozlu raflardan keşfettim. Gecenin bir vakti yapımcımı aradım ve projeyi anlattım. O da bana inandı. Şükürler olsun ki, insanlar tarafından sevildi” dedi.