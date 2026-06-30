Televizyon dünyasında ayakta kalmak artık eskisinden çok daha zor. İzleyici alışkanlıklarının hızla değiştiği, dijital platformların her geçen gün daha fazla güç kazandığı bir dönemde bir programın uzun soluklu olması, başlı başına büyük önem taşıyor.

Tam da bu noktada tescilli güzel Demet Şener’in sunumuyla her Cumartesi ve Pazar günleri saat 16.00’da TYT Türk’te yayınlanan ‘Bir Demet Hafta Sonu’, harika bir başarıya imza attı. Program, 100 bölümü geride bırakarak ‘Dalya’ dedi. Demet Şener’in sosyal medya hesabından paylaştığı “100. bölümümüz kutlu olsun” mesajı da bu başarının haklı sevincini yansıtıyordu. Üstelik bu başarı, rekabetin en yoğun yaşandığı gündüz kuşağında geldi. Astrolojiden sağlıklı yaşama, modadan hayatın içinden ilham veren hikâyelere uzanan zengin içeriğiyle izleyicinin ilgisini canlı tutmayı başaran program, istikrarın tesadüf olmadığını da kanıtladı.

Ekran ömrünün giderek kısaldığı televizyon dünyasında 100 bölümü geride bırakmak sadece bir sayı değil; doğru ekip, doğru içerik ve izleyiciyle kurulan güçlü bağın en güzel göstergesi olarak karşımıza çıkıyor. Demet Şener’i, yapım ekibini ve TYT Türk’ü bu başarıdan dolayı kutlamak gerekiyor.

Aydilge’den ‘Idı Dıdı’ sürprizi geldi

Yaz neşesi denildiğinde ilk akla gelen isimlerden biri olan popüler müziğin güçlü ismi Aydilge, yine hayranlarını coşturacak bir şarkıyı müzikseverlerin beğenisine sunmuş.

Aydilge, Yaren Özaydın ve Heybensena ile birlikte düet çalışması ‘Idı Dıdı’yı Avrupa Müzik etiketiyle yayınladı. Sözleri ve müziği Aydilge’ye ait olan şarkı, ödün vermeyen, isyankâr ve özgürlükçü ruhuyla dikkat çekiyor. Esere, Utku Barış Andaç’ın yönetmenliğinde Sapanca’da bir de klip çekilmiş. Klipte güçlü bir kadın dayanışması ve gerçek dostluğun dinamik enerjisi yansıtılıyor.

Aynı zamanda başarılı bir seslendirme sanatçısı olan Yaren Özaydın ve konser performanslarıyla dikkat çeken Heybensena, Aydilge’nin 20 yıllık müzikal deneyimiyle güçlerini birleştirerek dikkat çeken bir iş birliğine imza atmış.

‘Sonsuz Güzel’ filminin çekimleri başladı

Anadolu’nun köklü tarihi ve eşsiz doğal güzellikleriyle saklı bir hazinesi olan Bitlis Ahlat, dev bir sinema projesine ev sahipliği yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT’nin ortak yapımı, Türk Sineması’nın usta yönetmeni Mesut Uçakan imzalı ‘Sonsuz Güzel’ sinema filminin çekimleri Ahlat’ta başladı. Başrollerini Ferhan Vural (Kerim) ve Özge Bilici’nin (Halenaz) paylaştığı film, izleyicileri etkileyici bir hikâyeyle buluşturacak.

Kale Mahallesi’nde gerçekleştirilen hazırlıkların ardından kurban kesimi ve dualarla ilk kareler kaydedildi. Ahlat ve İstanbul’da 4 hafta sürecek olan çekimler, modern çağın fikri çatışmaları arasında sıkışan bir gencin içsel hakikat arayışını ve felsefi mücadelesini beyaz perdeye taşıyacak. Film, Ahlat’ın bin yıllık tarihi mirasını, Selçuklu şehri kimliğini ve eşsiz doğasını sinematografik bir dille izleyiciyle buluşturacak.