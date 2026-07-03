Türk Sineması’nın efsane komedi serisi ‘Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması’ için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Yapımcılığını SugarWorkz, TAFF Pictures ve CJ ENM Türkiye’nin, yönetmenliğini Murat Şeker’in üstlendiği film, 6 Kasım’da seyirciyle buluşacak.

Almanya’nın renkli ama tehlikeli sokaklarında geçen macera, dostluk, göç, aidiyet ve dayanışma temalarının ele alındığı serinin kendine özgü mizah anlayışıyla anlatılacağı filmin oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Çekimleri İstanbul ve Almanya’da gerçekleşecek filmin oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Murat Akkoyunlu, Didem Balçın, Timur Acar, Hakan Bilgin, Nur Sürer, Tim Seyfi, Vildan Çırpan, Aslı Melisa Uzun, Tanju Bilir yer alacak. Ekip, Almanya’da çekilecek sahneler için mekân araştırmalarını tamamladı. Bu süreçte Kayınço Gökhan (Şevket Çoruh), Del Piero Hikmet (Murat Akkoyunlu), Köfte Necmi (Timur Acar), Fatma (Didem Balçın) ve Hüseyin Abi (Hakan Bilgin) karakterlerinin yer alacağı mekânlar belirlendi.

Senaryosunu Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi’nin kaleme aldığı ‘Çakallarla Dans 8: Şututgart Çıkarması’ için hazırlık çalışmaları Ocak ayında başlamıştı.

‘Eller Yukarı Teslim Ol’ şarkısı kliplendi

Bülent Serttaş, yeni şarkısı ‘Eller Yukarı Teslim Ol’ için kamera karşısına geçti. “Kariyerim boyunca ilk defa heyecanlandığım şarkıdır” dediği ‘Eller Yukarı Teslim Ol’ eseri için Bülent Serttaş’a klibinde 14 dansçı eşlik etti.

Klip öncesi dansçılardan kısa bir süre dans dersi alan sanatçının klibini yönetmen Erkan Nas çekti. Bülent Serttaş’ın, söz ve müziği Seval Aral’a ait olan eserin klip çekimi 8 saat sürdü.

Bülent Serttaş, “Hayata her zaman pozitif bakan biri olarak şarkımda da pozitif enerji ile herkese neşe ve mutluluk vereceğimi düşünüyorum. Bu şarkı klipsiz olamazdı. Ben çekerken de eğlendim sağolsun dansçı arkadaşlarla bayağı bir göbek attık. Umarım klibi izleyip, şarkının ulaştığı herkes bizim gibi eğlenir” diye konuştu.

Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi açıldı

Tayfun Erdoğmuş’un Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi, Arter’de sanatseverlerle buluştu.

“Atlas 1/137,035999” başlığıyla düzenlenen sergi, sanatçının 40 aşkın bir süreye yayılan pratiğinin çeşitli dönemlerinden-birçoğu henüz hiç sergilenmemiş-geniş bir eser seçkisini, yeni üretimleriyle bir araya getiriyor. Bitkilerin ve minerallerin katmanlaştırılmasıyla üretilen bu yapıtlar; hareketli imgeler ve endüstriyel malzemeler kullanılarak tasarlanmış mekânsal düzenlemeler içinde sunuluyor.

Küratörlüğünü Eda Berkmen’in üstlendiği sergi, 3 Ocak 2027’ye kadar Beyoğlu’ndaki Arter’in 2. kat galerisinde ziyaret edilebilecek.