Haftanın dizisi: Show TV’nin yeni yaz dizisi ‘Muhtemel Aşk’, harika bir çıkış yakaladı. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı dizi, 2. bölümüyle Total’de aldığı 4.51, AB’de aldığı 4.01 ve ABC1’de aldığı 4.92 reytingle tüm kategorilerde zirveye yerleşti.

2’ye yakın bir reyting artışı yakalayan dizi, oyuncu performanslarıyla da sosyal medyanın gündemine oturdu.

Palaz Efendi’nin kayıp robotu Ruzi

Haftanın filmi: Orhan Bal’ın hem senaryosunu yazdığı hem de yönetmenliğini yaptığı ve 22 Mayıs’ta vizyona giren animasyon filmi ‘Kehribar ile Boncuk: Kayıp Robot’, toplamda 68 bin 55 kişi tarafından izlendi.

Düşlerevi Çizgi Film Atölyesi imzalı film, Kehribar ve Boncuk’un, bilim insanı Palaz Efendi’nin yaptığı ve tanıtım sırasında kaybolan robot Ruzi’nin peşine düşmesini anlatıyor.

Emrah, yaza ‘Melekler’iyle girdi

Haftanın şarkısı: Kendine has tarzı ve yorumuyla milyonların gönlüne taht kuran Emrah, yeni şarkısı ‘Melekler’i Seyhan Müzik etiketiyle yayınladı.

Sözleri ve müziği Emrah’a ait şarkının düzenlemesini Caner Tepecik yapmış. Esere, Nihat Ulaş’ın yönetmenliğinde bir de klip çekilmiş. ‘Melekler’, saf ve koşulsuz sevgi, özlem, umut ve sevilen kişiyi hayatın karanlığından çıkaran bir melek metaforu etrafında şekillenen duygusal bir aşk şarkısı olarak dikkat çekiyor.

Merve Ceylan’ın ilk kitabı çıktı

Haftanın kitabı: Şair ve yazar Merve Ceylan’ın resimlerini Pınar Başıbeyaz’ın hazırladığı çocuk kitabı ‘Kardeşler Doğada’, Sirya Yayıncılık etiketiyle raflardaki yerini aldı.

Kitap, Lina ve Asaf adlı iki kardeşin doğayı korumak için çıktıkları umut dolu yolculuğu anlatır. Hikâyede çocuklar, zarar görmüş doğal alanların yeniden canlanabileceğini keşfederken çevreye sevgiyle yaklaşmanın, sorumluluk almanın ve birlikte hareket etmenin önemini öğrenirler.

Aynı zamanda yazarın ilk çalışması olan eser, sade dili ve renkli çizimleri sayesinde çocuklara hem keyifli bir hikâye sunmayı hem de doğayı koruma bilinci kazandırmayı amaçlıyor.