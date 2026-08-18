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Kaynak: AA

İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 73 bin 400'e yükseldiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırıların ardından bölgedeki can kayıplarına ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

SON 24 SAATTE 1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde Gazze'deki hastanelere 1 ölü ve 2 yaralı getirildi.

Böylece Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 73 bin 400'e, yaralananların sayısı ise 174 bin 312'ye yükseldi.

ATEŞKES SONRASI 1266 KİŞİ ÖLDÜ

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 1266 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 bin 200 kişinin yaralandığı belirtildi.

Ayrıca ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana enkaz altından 813 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı kaydedildi.

ENKAZ ALTINDA HALA BİNLERCE CENAZE BULUNUYOR

Gazze Şeridi'nde yıkılan binaların enkazı altında hâlâ binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.