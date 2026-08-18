EVLİLİK KREDİSİNDE YENİ DÖNEM
Evlilik hazırlığı yapan gençlere Aile ve Gençlik Fonu kapsamında sağlanan faizsiz kredi desteğinde başvuru şartları değişti. Yapılan düzenlemeyle özellikle gelir kriterinde çiftlerin lehine önemli bir adım atıldı.
Evlenecek gençlere 250 bin TL faizsiz kredi desteği: Başvuru şartları değişti
Evlilik hazırlığı yapan gençlere sunulan faizsiz kredi desteğinde dikkat çeken bir değişikliğe gidildi. Yeni düzenlemeyle başvuru kapsamı genişlerken, destekten yararlanabilecek çiftlerin sayısının artmasının önü açıldı.Kaynak: Diğer
EVLİLİK KREDİSİNDE YENİ DÖNEM
250 BİN TL FAİZSİZ KREDİ
2026 itibarıyla verilecek kredi miktarı çiftlerin yaşlarına göre belirleniyor. Her iki eş adayının da 18-25 yaş arasında olması durumunda 250 bin TL faizsiz kredi sağlanıyor.
Eşlerden en az birinin 26-29 yaş arasında olması halinde ise destek tutarı 200 bin TL olarak uygulanıyor.
İLK 2 YIL ÖDEME YOK
Kredi toplam 48 ay vadeyle kullandırılıyor. Çiftlerden ilk 24 ay herhangi bir geri ödeme alınmıyor. Borcun geri ödemesi sonraki 24 aylık dönemde gerçekleştiriliyor.
GELİR SINIRI DEĞİŞTİ
Düzenlemenin en dikkat çeken bölümlerinden biri gelir şartı oldu. Daha önce çiftlerin toplam gelirinin brüt asgari ücretin 2,3 katını aşmaması gerekiyordu.
Yeni düzenlemeyle bu sınır brüt asgari ücretin 2,5 katına yükseltildi. Buna göre yaklaşık 82 bin 575 TL'nin altında geliri bulunan çiftler destek için başvurabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Destekten yararlanmak isteyen çiftlerin Türkiye'de ikamet etmesi gerekiyor. Ayrıca başvuru sahibi veya eş adayının belirlenen sınırların üzerinde taşınmaz sahibi ya da hissedarı olmaması şartı aranıyor.
Başvuru tarihinde resmi nikâha en az 2, en fazla 6 ay kalmış olması da gerekiyor.
EĞİTİM VE DANIŞMANLIK ŞARTI VAR
Başvuracak çiftlerin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlilik öncesi ve sonrasında sunulacak eğitim ve danışmanlık hizmetlerine katılmayı taahhüt etmesi gerekiyor.
Başvuruyu çiftlerden biri yapabiliyor ancak diğer eş adayının da başvuruyu onaylaması gerekiyor. Destekten yalnızca bir kez yararlanılabiliyor.
ÇOCUK SAHİBİ OLANLARA EK KOLAYLIK
Kredi kullanan çiftlere çocuk sahibi olmaları halinde geri ödemede kolaylık sağlanıyor. Geri ödeme döneminde dünyaya gelen her çocuk için kredi ödemeleri 12 ay ertelenebiliyor.
İkinci çocukta ise kalan kredi taksitlerinin hibe edilerek borcun kapatılması öngörülüyor.
FONDA 21,9 MİLYAR TL KAYNAK
Aile ve Gençlik Fonu'nun kaynak büyüklüğü 21,9 milyar TL'ye ulaştı. Uygulamadan bugüne kadar 185 binden fazla gencin yararlandığı belirtildi.
Fona 2024'ten bu yana aktarılan kaynağın 12,1 milyar TL'si maden gelirlerinden, 9,8 milyar TL'si ise petrol ve doğal gaz gelirlerinden sağlandı.