Evlenecek gençlere 250 bin TL faizsiz kredi desteği: Başvuru şartları değişti

250 BİN TL FAİZSİZ KREDİ

2026 itibarıyla verilecek kredi miktarı çiftlerin yaşlarına göre belirleniyor. Her iki eş adayının da 18-25 yaş arasında olması durumunda 250 bin TL faizsiz kredi sağlanıyor.

Eşlerden en az birinin 26-29 yaş arasında olması halinde ise destek tutarı 200 bin TL olarak uygulanıyor.