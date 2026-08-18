Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Komşuda maaşlar uçtu, Türkiye ile fark açıldı: Bazı sektörlerde gelir 3 bin euroyu aştı

Komşuda maaşlar uçtu, Türkiye ile fark açıldı: Bazı sektörlerde gelir 3 bin euroyu aştı

Euro'ya geçen Bulgaristan'dan gelen son veriler, çalışma hayatındaki dengeleri sil baştan değiştirdi. Ortalama gelir yükselirken bazı sektörlerdeki rakamlar dikkat çekti. Türkiye ile kıyaslandığında ise ortaya çarpıcı bir tablo çıktı...

Kaynak: Diğer
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Komşuda maaşlar uçtu, Türkiye ile fark açıldı: Bazı sektörlerde gelir 3 bin euroyu aştı - Resim: 1

Bulgaristan'da ortalama aylık maaş, 2026'nın ikinci çeyreğinde yükselerek 1444 (80 bin 277 TL) euroya çıktı. Ulusal İstatistik Enstitüsü verileri, sektörler arasındaki gelir farkının sürdüğünü gösterdi.

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Komşuda maaşlar uçtu, Türkiye ile fark açıldı: Bazı sektörlerde gelir 3 bin euroyu aştı - Resim: 2

Bulgaristan'da 620,20 euro olan asgari ücret, Türkiye'de 504,93 euroya karşılık geliyor.

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Komşuda maaşlar uçtu, Türkiye ile fark açıldı: Bazı sektörlerde gelir 3 bin euroyu aştı - Resim: 3

Bulgaristan Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSI) verilerine göre, ülke genelindeki ortalama aylık maaş yükselişini ikinci çeyrekte de sürdürdü. Yılın ikinci çeyreğine ilişkin finansal tablolar, çalışanların ortalama gelirinin çeyreklik bazda yüzde 2,6 arttığını ortaya koydu.

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Komşuda maaşlar uçtu, Türkiye ile fark açıldı: Bazı sektörlerde gelir 3 bin euroyu aştı - Resim: 4

İKİNCİ ÇEYREKTE 37 EURO ARTIŞ

Bulgaristan Radyosu'nun aktardığına göre, 2026'nın ilk çeyreğinde 1407 euro olan ortalama aylık maaş, ikinci çeyrekte 1444 euroya yükseldi. Veriler, gelirlerdeki artışın yanında sektörler arasındaki maaş farkını da ortaya koydu.

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Komşuda maaşlar uçtu, Türkiye ile fark açıldı: Bazı sektörlerde gelir 3 bin euroyu aştı - Resim: 5

En yüksek aylık ücret teknoloji ve iletişim sektöründe kaydedildi. “Bilgi ve yaratıcı ürünlerin üretimi ve dağıtımı” ile “Telekomünikasyon” alanlarında çalışanların ortalama aylık geliri 3079 euroya ulaştı. Bu alanları sırasıyla şu sektörler takip etti:

Finans ve sigorta faaliyetleri: 2140 Euro

Enerji sektörü: 2036 Euro

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Komşuda maaşlar uçtu, Türkiye ile fark açıldı: Bazı sektörlerde gelir 3 bin euroyu aştı - Resim: 6

EN DÜŞÜK MAAŞ TARIM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE

Verilerde en düşük ortalama kazanç sağlayan sektörler de belli oldu. Listenin son sırasında 918 euro ortalama maaşla "Otel ve restoran yönetimi" yer aldı. "Tarım, ormancılık ve balıkçılık" sektöründe ortalama aylık gelir 1031 euro, "Diğer faaliyetler" grubunda ise 1053 euro olarak kaydedildi.

Böylece ücretlerin sektörlere göre dağılımındaki belirgin fark, ülkedeki çalışma hayatının dikkat çeken unsurlarından biri olarak öne çıktı.

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