Komşuda maaşlar uçtu, Türkiye ile fark açıldı: Bazı sektörlerde gelir 3 bin euroyu aştı

EN DÜŞÜK MAAŞ TARIM VE HİZMET SEKTÖRÜNDE

Verilerde en düşük ortalama kazanç sağlayan sektörler de belli oldu. Listenin son sırasında 918 euro ortalama maaşla "Otel ve restoran yönetimi" yer aldı. "Tarım, ormancılık ve balıkçılık" sektöründe ortalama aylık gelir 1031 euro, "Diğer faaliyetler" grubunda ise 1053 euro olarak kaydedildi.

Böylece ücretlerin sektörlere göre dağılımındaki belirgin fark, ülkedeki çalışma hayatının dikkat çeken unsurlarından biri olarak öne çıktı.