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Cemal Enginyurt'un oğlu Alptürk Enginyurt ve Mehmet Sedat Erge “halk sağlığını bozma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

MİLLETVEKİLİNİN ARACININ KAYIT DIŞI SEVKİYATTA KULLANILDIĞI İDDİA EDİLDİ

Dosyada, Ankara’daki “Red GYM” üzerinden protein tozu, performans artırıcı ürünler ve çeşitli yasaklı maddelerin kayıt dışı satıldığı; sevkiyatlarda Cemal Enginyurt adına TBMM kayıtlarında bulunan koruma tahsisli araçların kullanıldığı iddia edildi.

İFADEYE ÇAĞRILDILAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, yürütülen soruşturma kapsamında Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt’un oğlu Alptürk Enginyurt’u ve birlikte hareket ettiği Mehmet Sedat Erge'yi, “halk sağlığını bozma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamaları yönünden şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı.