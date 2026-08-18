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Kaynak: AA

Yerel kaynaklar, saldırıların yerel saatle 03.00 sıralarında olduğunu ve İsrail savaş uçaklarının Ebu Zuhur Askeri Havaalanı'nı 4 kez hedef aldığını açıkladı.

Saldırılarda can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.

Suriye makamlarından da saldırıya ilişkin şu ana kadar herhangi bir açıklama gerçekleştirmedi.

Esad rejiminin devrilmesinden önce İsrail, Suriye'de İran güçlerini ve Hizbullah'a ait mevzileri hedef alan saldırılar yapıyordu.

Rejimin devrilmesinin ardından ise İsrail, Suriye genelindeki silah ve füze depoları ile stratejik askeri noktaları hedef alan saldırılarını genişletti.