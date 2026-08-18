Yeniçağ Gazetesi
18 Ağustos 2026 Salı
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: İşte güzergahı

İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: İşte güzergahı

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda trafiği rahatlatması beklenen Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattında kritik adım atıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği metrolar arasına alındı. Hat, üç bölgeyi birbirine bağlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi
Son Güncelleme:
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: İşte güzergahı - Resim: 1

İstanbul trafiğine nefes aldırması beklenen yeni metro hattında önemli bir gelişme yaşandı...

1 13
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: İşte güzergahı - Resim: 2

Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro projesi, Resmî Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın doğrudan yürüteceği projeler arasına dahil edildi.

2 13
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: İşte güzergahı - Resim: 3

Anadolu Yakası'nda yoğun iş merkezleri ve yerleşim alanlarını birbirine bağlaması planlanan hat, özellikle Ümraniye ile Kavacık ve Beykoz arasındaki ağır karayolu trafiğine alternatif oluşturacak.

3 13
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: İşte güzergahı - Resim: 4

YENİ METRO HATTININ GÜZERGAHI BELLİ OLDU

Projenin adı ve bağlantı aksı Ümraniye-Kavacık-Beykoz olarak belirlenirken, hattın bu üç bölgeyi birbirine bağlaması planlanıyor.

4 13
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: İşte güzergahı - Resim: 5

Ümraniye'deki yoğun iş merkezleri ile Kavacık ve Beykoz arasındaki ulaşımı güçlendirmesi beklenen metro hattının, bölge sakinlerinin uzun süredir beklediği toplu taşıma çözümünü sunması hedefleniyor.

5 13
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: İşte güzergahı - Resim: 6

Projenin kesin güzergahı ve istasyon detayları ise henüz kamuoyuna açıklanmadı. Bu ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

6 13
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: İşte güzergahı - Resim: 7

PROJENİN TÜM SÜRECİ BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK

Resmî Gazete'de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kent içi raylı sistemlerde yetki devri resmen gerçekleşti.

7 13
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: İşte güzergahı - Resim: 8

Yapılan hukuki düzenlemeyle ilgili karara yeni bir alt bent eklenirken, Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği metrolar listesine girdi.

8 13
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: İşte güzergahı - Resim: 9

Böylece projenin planlama aşamasından ihale sürecine ve nihai inşaatına kadar tüm adımların Bakanlık tarafından tek elden yürütülmesi planlanıyor.

9 13
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: İşte güzergahı - Resim: 10

İSTANBUL TRAFİĞİNE GÜÇLÜ ALTERNATİF

Bakanlık, altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra işletmeye hazır hale gelen hattı, vatandaşlara hizmet vermesi amacıyla ilgili işletmeci kuruma devredecek.

10 13
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: İşte güzergahı - Resim: 11

Bu sistemle süreçteki bütünlüğün korunması, koordinasyonun artırılması ve olası bürokratik gecikmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.

11 13
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: İşte güzergahı - Resim: 12

İHALE SÜRECİ İÇİN GÖZLER YENİ AÇIKLAMALARDA

İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli projeler arasında gösterilen metro hattında kesin güzergah, istasyonlar ve net yapım takviminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

12 13
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: İşte güzergahı - Resim: 13

Yakında açıklanması beklenen ihale süreçlerinin ardından, Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattının inşası için ilk adımların atılması planlanıyor.

13 13
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro