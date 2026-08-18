İstanbul trafiğine nefes aldırması beklenen yeni metro hattında önemli bir gelişme yaşandı...
İstanbul'a yeni metro hattı geliyor: İşte güzergahı
İstanbul'un Anadolu Yakası'nda trafiği rahatlatması beklenen Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattında kritik adım atıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile proje Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği metrolar arasına alındı. Hat, üç bölgeyi birbirine bağlayacak.Kaynak: Haber Merkezi
Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro projesi, Resmî Gazete'de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın doğrudan yürüteceği projeler arasına dahil edildi.
Anadolu Yakası'nda yoğun iş merkezleri ve yerleşim alanlarını birbirine bağlaması planlanan hat, özellikle Ümraniye ile Kavacık ve Beykoz arasındaki ağır karayolu trafiğine alternatif oluşturacak.
YENİ METRO HATTININ GÜZERGAHI BELLİ OLDU
Projenin adı ve bağlantı aksı Ümraniye-Kavacık-Beykoz olarak belirlenirken, hattın bu üç bölgeyi birbirine bağlaması planlanıyor.
Ümraniye'deki yoğun iş merkezleri ile Kavacık ve Beykoz arasındaki ulaşımı güçlendirmesi beklenen metro hattının, bölge sakinlerinin uzun süredir beklediği toplu taşıma çözümünü sunması hedefleniyor.
Projenin kesin güzergahı ve istasyon detayları ise henüz kamuoyuna açıklanmadı. Bu ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
PROJENİN TÜM SÜRECİ BAKANLIK TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK
Resmî Gazete'de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile kent içi raylı sistemlerde yetki devri resmen gerçekleşti.
Yapılan hukuki düzenlemeyle ilgili karara yeni bir alt bent eklenirken, Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattı da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği metrolar listesine girdi.
Böylece projenin planlama aşamasından ihale sürecine ve nihai inşaatına kadar tüm adımların Bakanlık tarafından tek elden yürütülmesi planlanıyor.
İSTANBUL TRAFİĞİNE GÜÇLÜ ALTERNATİF
Bakanlık, altyapı ve üstyapı çalışmalarını tamamladıktan sonra işletmeye hazır hale gelen hattı, vatandaşlara hizmet vermesi amacıyla ilgili işletmeci kuruma devredecek.
Bu sistemle süreçteki bütünlüğün korunması, koordinasyonun artırılması ve olası bürokratik gecikmelerin önüne geçilmesi hedefleniyor.
İHALE SÜRECİ İÇİN GÖZLER YENİ AÇIKLAMALARDA
İstanbul'un ulaşım altyapısını güçlendirecek önemli projeler arasında gösterilen metro hattında kesin güzergah, istasyonlar ve net yapım takviminin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.
Yakında açıklanması beklenen ihale süreçlerinin ardından, Ümraniye-Kavacık-Beykoz metro hattının inşası için ilk adımların atılması planlanıyor.