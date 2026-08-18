Özgür Özel'in CHP Genel Başkanıyken "İki forvetim var, top hangisine gelirse sahaya onu sürerim" dediği 2 isimden birisi olan Mansur Yavaş, butlan kararı sonrası Özgür Özel'in yanında yer almış ve destek açıklamaları yapmıştı.
Mansur Yavaş'ın planı ortaya çıktı: Neden YENİ Parti'ye geçmiyor
Muhalefetin potansiyel Cumhurbaşkanı adayı olan ve oldukça geniş kitlelere hitap eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın neden YENİ Parti'ye geçmediği ortaya çıktı.Aykut Metehan
CHP'de yaşanan grup toplantısı krizini de sosyal medyadan yaptığı sağduyulu açıklama ile çözen Yavaş, YENİ Parti'nin kurulmasından sonra CHP'de kaldı.
Partisinden istifa edip YENİ Parti'ye geçmeyen Mansur Yavaş'ın kafasındaki plan merak ediliyordu.
Gazeteci Aytunç Erkin, Mansur Yavaş'ın neden YENİ Parti'ye katılmadığını ve neden CHP'de sürece dahil olmadığını açıkladı.
Erkin'in açıklamaları şöyle:
Mansur Yavaş'ı CHP de YENİ Parti de iki taraftan çekmeye çalışıyor, Mansur Yavaş böyle giderse siyaseti bırakıp bağımsız olarak kalır.
Oysaki Mansur Yavaş'ın kafasındaki proje net. %50+1'e nasıl ulaşırım diye bakıyor.
CHP'nin tabanı, YENİ Parti, İYİ Parti, Zafer Partisi... Birçok partinin ortak adayı olup, o matematik hesabı üzerinden aday olabilecek bir isimden bahsediyoruz.
Bugün YENİ Parti'ye geçse İYİ Parti ne diyecek? İYİ Parti'nin YENİ Parti'ye karşı bir duruşu da var.
Mansur Yavaş'ın plan ve projesi belli. Ortak aday olarak nasıl çıkabilirimi düşünüyor. O yüzden bu şekilde devam ediyor.
Uzunca bir süre de CHP'den ayrılmayacağını düşünüyorum.
Mansur Yavaş YENİ Parti'ye de geçmeyecektir