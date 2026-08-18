Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Mansur Yavaş'ın planı ortaya çıktı: Neden YENİ Parti'ye geçmiyor

Mansur Yavaş'ın planı ortaya çıktı: Neden YENİ Parti'ye geçmiyor

Muhalefetin potansiyel Cumhurbaşkanı adayı olan ve oldukça geniş kitlelere hitap eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın neden YENİ Parti'ye geçmediği ortaya çıktı.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Mansur Yavaş'ın planı ortaya çıktı: Neden YENİ Parti'ye geçmiyor - Resim: 1

Özgür Özel'in CHP Genel Başkanıyken "İki forvetim var, top hangisine gelirse sahaya onu sürerim" dediği 2 isimden birisi olan Mansur Yavaş, butlan kararı sonrası Özgür Özel'in yanında yer almış ve destek açıklamaları yapmıştı.

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Mansur Yavaş'ın planı ortaya çıktı: Neden YENİ Parti'ye geçmiyor - Resim: 2

CHP'de yaşanan grup toplantısı krizini de sosyal medyadan yaptığı sağduyulu açıklama ile çözen Yavaş, YENİ Parti'nin kurulmasından sonra CHP'de kaldı.

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Mansur Yavaş'ın planı ortaya çıktı: Neden YENİ Parti'ye geçmiyor - Resim: 3

Partisinden istifa edip YENİ Parti'ye geçmeyen Mansur Yavaş'ın kafasındaki plan merak ediliyordu.

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Mansur Yavaş'ın planı ortaya çıktı: Neden YENİ Parti'ye geçmiyor - Resim: 4

Gazeteci Aytunç Erkin, Mansur Yavaş'ın neden YENİ Parti'ye katılmadığını ve neden CHP'de sürece dahil olmadığını açıkladı.

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Mansur Yavaş'ın planı ortaya çıktı: Neden YENİ Parti'ye geçmiyor - Resim: 5

Erkin'in açıklamaları şöyle:

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Mansur Yavaş'ın planı ortaya çıktı: Neden YENİ Parti'ye geçmiyor - Resim: 6

Mansur Yavaş'ı CHP de YENİ Parti de iki taraftan çekmeye çalışıyor, Mansur Yavaş böyle giderse siyaseti bırakıp bağımsız olarak kalır.

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Mansur Yavaş'ın planı ortaya çıktı: Neden YENİ Parti'ye geçmiyor - Resim: 7

Oysaki Mansur Yavaş'ın kafasındaki proje net. %50+1'e nasıl ulaşırım diye bakıyor.

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Mansur Yavaş'ın planı ortaya çıktı: Neden YENİ Parti'ye geçmiyor - Resim: 8

CHP'nin tabanı, YENİ Parti, İYİ Parti, Zafer Partisi... Birçok partinin ortak adayı olup, o matematik hesabı üzerinden aday olabilecek bir isimden bahsediyoruz.

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Mansur Yavaş'ın planı ortaya çıktı: Neden YENİ Parti'ye geçmiyor - Resim: 9

Bugün YENİ Parti'ye geçse İYİ Parti ne diyecek? İYİ Parti'nin YENİ Parti'ye karşı bir duruşu da var.

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Mansur Yavaş'ın planı ortaya çıktı: Neden YENİ Parti'ye geçmiyor - Resim: 10

Mansur Yavaş'ın plan ve projesi belli. Ortak aday olarak nasıl çıkabilirimi düşünüyor. O yüzden bu şekilde devam ediyor.

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Mansur Yavaş'ın planı ortaya çıktı: Neden YENİ Parti'ye geçmiyor - Resim: 11

Uzunca bir süre de CHP'den ayrılmayacağını düşünüyorum.

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Mansur Yavaş'ın planı ortaya çıktı: Neden YENİ Parti'ye geçmiyor - Resim: 12

Mansur Yavaş YENİ Parti'ye de geçmeyecektir

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