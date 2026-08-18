Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Cübbeli Ahmet'ten kötü haber: Sevenlerinden dua istediler

Cübbeli Ahmet'ten kötü haber: Sevenlerinden dua istediler

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı rahatsızlık sonrası hastaneye kaldırıldı. Apar topar ameliyata alınan Cübbeli için dua istendi.

Aykut Metehan Aykut Metehan
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Cübbeli Ahmet'ten kötü haber: Sevenlerinden dua istediler - Resim: 1

Dün akşam acil olarak ameliyata alınan Cübbeli Ahmetinn son durumu hakkında yapılan açıklamada “Sizlerden duâ beklemektedir” denildi.

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Cübbeli Ahmet'ten kötü haber: Sevenlerinden dua istediler - Resim: 2

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca ismiyle bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, yaşadığı ani sağlık sorunu nedeniyle gece saatlerinde acil olarak ameliyata alındı.

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Cübbeli Ahmet'ten kötü haber: Sevenlerinden dua istediler - Resim: 3

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran Ünlü'ye yapılan tetkikler sonucunda ameliyata alınmasına karar verildi.

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Cübbeli Ahmet'ten kötü haber: Sevenlerinden dua istediler - Resim: 4

Cübbeli Ahmet'e Apandisit problemi teşhisi konuldu ve patlama riski göz önünde bulundurularak derhal cerrahi müdahale kararı alındı. Operasyonun ardından Ünlü'nün sağlık durumunun stabil olduğu ve hızla iyileşme sürecine girdiği bildirildi.

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Cübbeli Ahmet'ten kötü haber: Sevenlerinden dua istediler - Resim: 5

Sürecin detaylarına ilişkin yapılan resmi bilgilendirmede, rahatsızlığın dün sabah saatlerinde başladığı ifade edildi. Öğle saatlerine kadar dergi yazılarını hazırlayan Ünlü, bu sırada başlayan ve gün boyu şiddetini artıran karın ağrısına rağmen günlük programını iptal etmedi.

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Cübbeli Ahmet'ten kötü haber: Sevenlerinden dua istediler - Resim: 6

Akşam saatlerinde HAYDER'de planlanan önemli bir toplantıya katılan Ünlü, ağrılarının dayanılmaz boyuta ulaşması üzerine saat 22.30 sularında Medipol Hastanesi'ne götürüldü. Burada yapılan muayene ve görüntülemelerde apandisitinin büyüdüğü saptandı.

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Cübbeli Ahmet'ten kötü haber: Sevenlerinden dua istediler - Resim: 7

Doktorların acil müdahale kararıyla ameliyata alınan Ahmet Mahmut Ünlü, gece 01.30 civarında operasyondan başarılı bir şekilde çıktı.

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Cübbeli Ahmet'ten kötü haber: Sevenlerinden dua istediler - Resim: 8

Cübbeli Ahmed Hoca’nın kişisel sosyal medya hesabından yapılan açıklama şöyle:

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Cübbeli Ahmet'ten kötü haber: Sevenlerinden dua istediler - Resim: 9

'Cübbeli Ahmed Hoca'nın, dün sabah öğleye kadar Mevlid-i Şerîf ile ilgili dergi yazılarını hazırladıktan sonra öğleye doğru karnına giren bir ağrıyla muzdarib olmuş ve bu ağrı akşama kadar artarak devâm etmiştir.

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Cübbeli Ahmet'ten kötü haber: Sevenlerinden dua istediler - Resim: 10

Fakat akşam HAYDER’de hocaefendilerle mühim bir toplantısı olduğu için önce akşam namazında HAYDER’e geçmiş, ardından saat 22:30'da da Medipol Hastanesi'ne geçmiştir.

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Cübbeli Ahmet'ten kötü haber: Sevenlerinden dua istediler - Resim: 11

Yapılan tetkîkler sonucu apandistin büyüdüğü tesbît edilince patlama riskine karşı âcil ameliyata alınmış ve gece 01:30'da ameliyattan biiznillâh sağ sâlim çıkmıştır ve sabah namazını ayakta kılmayı Mevlâ Teâlâ nasîb etmiştir.

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Cübbeli Ahmet'ten kötü haber: Sevenlerinden dua istediler - Resim: 12

Sizlerden duâ beklemektedir ve inşâellâh Perşembe sohbetinde hâzır olmak için niyet etmiştir. Allâh-u Teâlâ, duâ edenlerden râzı olsun, onlara da dert belâ göstermesin. Âmîn!

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Cübbeli Ahmet'ten kötü haber: Sevenlerinden dua istediler - Resim: 13

Bu vesîleyle Hocamızın hastalığıyla çok ilgilenen Medipol hastanelerinin yöneticilerine ve doktorlarına teşekkür eder, Yüce Rabbimizden iki cihân seâdeti niyâz ederiz.'

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