Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor

Meteoroloji yayınladığı 18 Ağustos Salı günü hava tahmin haritalarına göre, ülke genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim olurken, özellikle öğle saatlerinde Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadeniz hattında gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak.

Gül Devrim Koyun Gül Devrim Koyun
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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri, Osmaniye, Kayseri'nin doğusu, Sivas, Kastamonu'nun güneyi, Tokat, Ordu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 2

HAVA SICAKLIĞI

Genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 3

RÜZGAR

Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 4

06:00 - 12:00: Doğu Karadeniz'de (Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Bayburt) yer yer gök gürültülü sağanak yağış görülürken, yurt genelinde parçalı ve az bulutlu bir hava hakim.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 5

12:00 - 18:00: Yağışlar etki alanını genişletiyor. Akdeniz'de (Antalya'nın iç kesimleri, Burdur, Isparta, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay) ve İç Doğu aksında (Kastamonu, Sinop, Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Malatya, Kahramanmaraş) gök gürültülü sağanak yağışlar etkisini artırıyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 6

18:00 - 00:00: Yağışlar büyük oranda ülkeyi terk ederken yalnızca Doğu Karadeniz kıyılarında (Rize, Artvin, Trabzon doğusu) lokal olarak devam ediyor; diğer bölgelerde hava parçalı bulutlu.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 7

00:00 - 06:00: Yurt genelinde yağış beklenmiyor, tüm bölgelerde açık ve az bulutlu bir gece geçirilmesi öngörülüyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 8

18 Ağustos Salı gününe ilişkin hava durumu tahmini ise şöyle:

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 9

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 32°C
Az bulutlu

İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 10

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 33°C
Az bulutlu

MANİSA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

UŞAK °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 11

AKDENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Antalya'nın doğusu, Mersin, Adana'nın kuzeyi, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Osmaniye çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 12

ADANA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 34°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

HATAY °C, 30°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 13

İÇ ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kayseri'nin doğusu ile Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 14

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KONYA °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

NİĞDE °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 15

BATI KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Kastamonu'nun güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 16

BOLU °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, güney kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

16 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 17

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 18

AMASYA °C, 32°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu,

RİZE °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

18 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 19

DOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Malatya'nın batısı, Ardahan ve Erzincan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 20

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu

20 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 21

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

21 26
Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 22

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in doğusu aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan, sabah saatlerinde doğusu güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m yer yer 2,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 23

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatıdan 2 ila 4 yer yer 5 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 24

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyi kuzeybatıdan, öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatıdan 2 ila 4, yer yer 5; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 25

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, öğle saatlerine kadar kuzeyi doğu ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı öğle saatlerinden sonra yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

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Meteoroloji saat saat uyardı: 20 İlde gök gürültülü sağanak yağış geliyor - Resim: 26

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,1 ila 0,5 m, Görüş: İyi.

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