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Kaynak: ANKA

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Jared Kushner'ın Kahire ve İsrail hattında yürüttüğü kritik diplomasi trafiği, Gazze'nin geleceğine dair masadaki yeni şartları netleştirdi. Önceki gün Kahire'de Hamas yetkilileriyle, dün ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yüz yüze görüşen Kushner, Gazze'nin yeniden inşasının 'tam silahsızlanma' şartına bağladı.

"SİLAHSIZLANMA OLMADAN İNŞAYA İZİN YOK"

Temaslarının ardından ABD merkezli Fox News televizyonuna konuşan Kushner, Hamas yetkililerinin Trump yönetiminin barış planına bağlılıklarını yinelediklerini ve silah bırakma taahhüdünde bulunduklarını öne sürdü.

Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması için ellerinde kapsamlı bir plan bulunduğunu belirten Özel Temsilci, sürece dair şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Gazze'yi yeniden inşa etmek için bir planımız var ancak silahsızlanma gerçekleşene kadar buna izin vermeyeceğiz. Kimse, yeniden teröristlerin kontrolüne geçecek ya da tekrar havaya uçurulacaksa, bu kadar uzun süredir çatışmaların yaşandığı bir yere daha fazla para yatırmak istemiyor."

Olası bir "yakın tehdit" durumunda İsrail'in kendini savunma hakkını ABD olarak kısıtlamayacaklarının altını çizen Kushner, yeniden inşa fonlarının bölgenin tamamen silahsızlandırılmasına endeksli olduğunu vurguladı.

MASADAKİ 'ÖN KOŞUL' DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEMİYOR

Kushner'ın açıklamalarına karşın, taraflar arasındaki "kim önce adım atacak" çıkmazı devam ediyor. İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Hamas tamamen silah bırakmadan İsrail ordusunun Gazze'den kesinlikle çekilmeyeceğini ilan etmişti.

Hamas cephesi ise bu talebe karşı kendi şartını koruyor. Örgüt yetkilileri, silah bırakmanın "temel ön koşulu" olarak İsrail ordusunun Gazze'den tamamen çekilmesini ve bölgeye yönelik her türlü saldırının sona ermesini talep ediyor.

İKİ YILLIK BİLANÇO: YÜZDE 92'Sİ YIKILDI, 73 BİN CAN KAYBI

Masa başındaki diplomatik pazarlıklar sürerken, Birleşmiş Milletler (BM) verileri Gazze'deki tablonun vahametini gözler önüne seriyor.

BM raporlarına göre, savaşın başladığı Ekim 2023 ile Ekim 2025 tarihleri arasındaki iki yıllık periyotta Gazze'deki konut stokunun en az yüzde 92'si tamamen yıkıldı ya da ağır hasar aldı. Çatışmaların başladığı günden bu yana 73 binden fazla kişi yaşamını yitirirken, savaş öncesinde yaklaşık 2 milyon insanın yaşadığı bölgede nüfusun neredeyse tamamı yerinden edilmiş durumda.