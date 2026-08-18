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Kaynak: AA

Suriye merkezli Şam Haber Ağı’nın aktardığı bilgilere göre, sabah saatlerinde İdlib’in doğu kırsalında yer alan Ebu Zuhur askeri havaalanına yönelik 4 saldırı düzenlendi. Saldırıların doğrudan pist bölümünü hedef aldığı ve ilk tespitlere göre bölgede maddi hasar oluştuğu bildirildi. Olayın sorumluluğunu üstlenen herhangi bir taraf bulunmazken, saldırının gerekçesine ilişkin de resmi makamlardan açıklama gelmedi.

Yerel kaynaklar, Şam Haber Ağı’na yaptıkları açıklamalarda, savaş uçaklarının saldırıdan önce Lübnan hava sahasından geçerek Suriye’ye ulaştığını öne sürdü. Bu bilginin, uçakların İsrail’e ait olabileceği değerlendirmelerini güçlendirdiği belirtildi. Ancak saldırının İsrail tarafından gerçekleştirildiğini ortaya koyan resmi bir açıklama ya da bağımsız şekilde doğrulanmış bir kanıtın bulunmadığı vurgulandı.

Uzun süredir kullanılmayan Ebu Zuhur askeri havaalanı, İdlib’in doğusunda ve Halep, İdlib ile Hama vilayetlerinin birbirine yakın olduğu bölgede yer alıyor.

İSRAİL BASINI SURİYE’NİN HAVA KUVVETLERİNE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Şam Haber Ağı, İsrail devlet yayın kuruluşu KAN’ın birkaç gün önce Suriye hava kuvvetlerinin yeniden yapılandırılmasına yönelik çalışmaların hız kazandığını ileri sürdüğünü aktardı. Söz konusu haberde, Suriyeli pilotların yeniden görevlendirildiği, eğitim amacıyla uçak ve helikopterlerin kullanıldığı, ayrıca Suriye’nin kuzeyinde Sukhoi tipi savaş uçaklarıyla eğitim faaliyetleri yürütüldüğü iddia edildi.

KAN’a konuşan ve kimliği açıklanmayan İsrailli bir güvenlik yetkilisi ise İsrail’in Suriye’de yaşanan gelişmeleri yakından izlediğini ve bu konudaki kaygılarını ABD yönetimiyle paylaştığını söyledi.

Ebu Zuhur askeri havaalanı, Serakib’in yaklaşık 27 kilometre doğusunda bulunuyor. Suriye’deki iç savaş sırasında ağır zarar gören tesis, bu nedenle uzun süredir fiilen kullanılmıyor.