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Kaynak: Haber Merkezi

Saudi Aramco CEO’su Amin Nasser, küresel enerji piyasalarında yaşanan ham petrol arzı ve stok seviyelerine dair kritik değerlendirmelerde bulundu. Rafine petrol ürünlerindeki sert fiyat artışlarının sektördeki sorunları derinleştirdiğine dikkat çeken Nasser, karadaki ticari petrol stoklarının 6 milyar varilin belirgin biçimde altına düştüğünü açıkladı.

Mevcut stokları "erişilebilir son tampon" olarak nitelendiren Nasser, bu varillerin büyük bir bölümünün doğrudan kullanıma açık olmadığını vurguladı. Nasser, mevcut talebin karşılanmasıyla eş zamanlı olarak stokların yeniden doldurulmasının iki yıla kadar zaman alacağını ifade etti.

HÜRMÜZ BOĞAZI VE ENERJİ ZİNCİRİ UYARISI

Küresel ham petrol arzındaki daralmanın derinleştiğini söyleyen Nasser, tedarik zincirindeki risklere işaret etti:

"Hürmüz tamamen yeniden açılana ve güven geri dönene kadar enerji zincirinin tamamındaki baskı yalnızca artacak."

Nasser, Aramco'nun bu süreçte ek ham petrol ihracat güzergahlarını değerlendirdiğini ve yurt dışındaki depolama kapasitesini genişletmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

DOĞAL GAZ ÜRETİMİNDE YÜZDE 80'LİK DEV ARTIŞ HEDEFİ

Aramco’nun uzun vadeli üretim planlarına da değinen CEO Amin Nasser, gaz yatırımlarına dikkat çekti.

SAUDI ARAMCO DOĞAL GAZ ÜRETİM HEDEFİ

Baz alınan dönem: 2021 yılı üretim seviyesi

Hedeflenen dönem: 2030 yılı

Gaz üretim kapasitesi artışı : Yüzde 80 (satışa sunulabilir gaz)