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Kaynak: AA

Piyasalar haftaya Orta Doğu’daki jeopolitik gerilimlerin gölgesinde ancak kritik bir enerji diplomasisi hamlesiyle başladı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede küresel piyasalara milyonlarca ton dizel yakıt tedarik edilmesi konusunda mutabakata vardıklarını açıkladı.

Gelişmenin ardından ABD Hazine Bakanlığı, Rus dizeline 7 Nisan 2027’ye kadar izin verirken; Rus hükümeti de ihracat yasağının kısmen kaldırıldığını duyurdu. Trump ayrıca Rusya ve Ukrayna arasında enerji altyapılarına saldırmama konusunda bir "ateşkes sağlandığını" belirtti.

PETROL, DOLAR VE ALTINDA SON DURUM

Enerji koridorundaki adımlara karşın Husilerin Suudi Arabistan’daki havalimanı ve enerji tesislerini hedef alması jeopolitik riskleri canlı tutuyor. Piyasaların yeni haftaya başlarken sergilediği tablo şöyle:

Brent petrol (aralık vadeli) : Yüzde 1,2 azalışla 103,4 dolar

Dolar endeksi (DXY) : 102,2 seviyesinde

Ons altın : 4.195 Dolar (Yatay)

Dolar/TL (bankalararası) : Yüzde 0,1 artışla 49,3300 TL

BIST 100 endeksi : Yüzde 0,43 artışla 12.265,98 puan

BORSA İSTANBUL'DA YÖN NERESİ?

Cuma gününü yüzde 0,43 primle 12.265,98 puandan tamamlayan Borsa İstanbul'da teknik seviyeler netleşti. Analistler, BIST 100 endeksinde 12.400 ve 12.500 puanın direnç; 12.100 ve 12.000 puanın ise kritik destek konumunda bulunduğunu ifade ediyor.

Diğer yandan TBMM Başkanlığına sunulan yeni kanun teklifiyle, tasfiyesine karar verilen bazı yatırım fonlarında net yatırım tutarı 1 milyon TL'nin altında olanlara bu tutarda, 1 milyon TL ve üzerinde olanlara ise en fazla 1 milyon TL ara ödeme yapılması öngörülüyor.

ABD VE AVRUPA PİYASALARINDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Dünya Ekonomisi Uyarısı: Bangkok'ta başlayan IMF-Dünya Bankası yıllık toplantıları sürerken UNCTAD, küresel ekonomik büyümenin bu yıl yüzde 2,6'ya gerileyeceğini tahmin etti.

SpaceX Hisseleri Fırladı: SpaceX'in düşük bant frekans spektrumu satın alma anlaşmasıyla hisseleri yüzde 1,3 yükselirken; rakip telekom devleri AT&T yüzde 9,9, T-Mobile yüzde 13,3 ve Verizon yüzde 8,8 değer kaybetti.

Tüketici Güveni Düşüşte: ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi ekimde 46,3'e gerileyerek mayıstan bu yana en düşük seviyesine indi.

Almanya'da İflas Artışı: Destatis verilerine göre Almanya'da kurumsal iflaslar temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 arttı.