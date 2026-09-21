Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti

Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti

Saudi Aramco yöneticileri, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji’nin Aliağa, Samsun ve Gebze’deki tesislerini ziyaret etti. Taraflar arasındaki ortaklık görüşmelerinin birkaç ay içinde sonuçlanarak resmi aşamaya taşınması bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti - Resim: 1

Saudi Aramco, OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi GüzelEnerji’nin tesislerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

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Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti - Resim: 2

Aramco yöneticilerinin İzmir’in Aliağa ilçesindeki tesisleri ziyaret ettiği, Samsun ve Gebze’de bulunan tesisleri de yerinde incelediği belirtildi.

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Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti - Resim: 3

Saudi Aramco ile TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol’ü bünyesinde bulunduran GüzelEnerji arasındaki ortaklık görüşmelerinin birkaç ay içerisinde sonuçlanarak resmi bir aşamaya geçmesi bekleniyor.

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Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti - Resim: 4

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji sektörünün farklı alanlarını kapsayan iş birliği süreci devam ediyor.

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Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti - Resim: 5

Suudi Arabistan’ın Karaman ve Sivas’ta 1.000’er megavat kapasiteye sahip iki güneş enerjisi santrali (GES) kurması ve toplam 2 bin megavatlık yatırım gerçekleştirmesi planlanıyor.

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Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti - Resim: 6

Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), bu santrallerde üretilecek elektriği 30 yıl süreyle euro/cent üzerinden satın alacak.

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Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti - Resim: 7

Yatırım kapsamında gümrük vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dahil olmak üzere ithalatta uygulanan vergiler, harçlar, mali yükümlülükler, ücretler, fonlar ve paylardan muafiyet sağlanacak.

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Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti - Resim: 8

Türkiye, santrallerin kurulacağı arazilerle ilgili işlemleri tamamlayarak söz konusu alanları yatırım yapacak Suudi Arabistan şirketine hazır şekilde kiralayacak.

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Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti - Resim: 9

GüzelEnerji’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirketin akaryakıt ve LPG terminallerinin kapasitesi şöyle:

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Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti - Resim: 10

Gebze Terminali: 104 bin 813 metreküp depolama, 42 bin DWT iskele kapasitesi.

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Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti - Resim: 11

Aliağa Terminali: 123 bin 144 metreküp depolama, 100 bin DWT iskele kapasitesi.

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Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti - Resim: 12

Aliağa LPG Terminali: 5 bin 720 metreküp depolama kapasitesi.

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Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti - Resim: 13

GüzelEnerji ile Shell & Turcas Petrol AŞ, Samsun Akaryakıt Depolama AŞ’nin (SADAŞ) eşit hisseli ortakları arasında yer alıyor.

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Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti - Resim: 14

İran’ın ABD ve İsrail’le savaşının başlamasından bugüne Aramco tesislerine bir dizi saldırı gerçekleşti.

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Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti - Resim: 15

Son saldırı, geçtiğimiz günlerde Yemen’de İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildi.

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Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti - Resim: 16

Husiler, misilleme olarak, Suudi Arabistan'ın Riyad kenti ile Yenbu bölgesindeki Aramco tesislerine füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

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