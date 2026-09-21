Saudi Aramco, OYAK bünyesinde faaliyet gösteren akaryakıt dağıtım şirketi GüzelEnerji’nin tesislerine yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.
Savaşta defalarca saldırıya uğradı: Petrol şirketinden OYAK’a ortaklık ziyareti
Saudi Aramco yöneticileri, OYAK bünyesindeki GüzelEnerji’nin Aliağa, Samsun ve Gebze’deki tesislerini ziyaret etti. Taraflar arasındaki ortaklık görüşmelerinin birkaç ay içinde sonuçlanarak resmi aşamaya taşınması bekleniyor.Kaynak: ANKA
Aramco yöneticilerinin İzmir’in Aliağa ilçesindeki tesisleri ziyaret ettiği, Samsun ve Gebze’de bulunan tesisleri de yerinde incelediği belirtildi.
Saudi Aramco ile TotalEnergies, M Oil, Valvoline ve Türk Petrol’ü bünyesinde bulunduran GüzelEnerji arasındaki ortaklık görüşmelerinin birkaç ay içerisinde sonuçlanarak resmi bir aşamaya geçmesi bekleniyor.
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında enerji sektörünün farklı alanlarını kapsayan iş birliği süreci devam ediyor.
Suudi Arabistan’ın Karaman ve Sivas’ta 1.000’er megavat kapasiteye sahip iki güneş enerjisi santrali (GES) kurması ve toplam 2 bin megavatlık yatırım gerçekleştirmesi planlanıyor.
Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), bu santrallerde üretilecek elektriği 30 yıl süreyle euro/cent üzerinden satın alacak.
Yatırım kapsamında gümrük vergisi, Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) dahil olmak üzere ithalatta uygulanan vergiler, harçlar, mali yükümlülükler, ücretler, fonlar ve paylardan muafiyet sağlanacak.
Türkiye, santrallerin kurulacağı arazilerle ilgili işlemleri tamamlayarak söz konusu alanları yatırım yapacak Suudi Arabistan şirketine hazır şekilde kiralayacak.
GüzelEnerji’nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre şirketin akaryakıt ve LPG terminallerinin kapasitesi şöyle:
Gebze Terminali: 104 bin 813 metreküp depolama, 42 bin DWT iskele kapasitesi.
Aliağa Terminali: 123 bin 144 metreküp depolama, 100 bin DWT iskele kapasitesi.
Aliağa LPG Terminali: 5 bin 720 metreküp depolama kapasitesi.
GüzelEnerji ile Shell & Turcas Petrol AŞ, Samsun Akaryakıt Depolama AŞ’nin (SADAŞ) eşit hisseli ortakları arasında yer alıyor.
İran’ın ABD ve İsrail’le savaşının başlamasından bugüne Aramco tesislerine bir dizi saldırı gerçekleşti.
Son saldırı, geçtiğimiz günlerde Yemen’de İran destekli Husiler tarafından gerçekleştirildi.
Husiler, misilleme olarak, Suudi Arabistan'ın Riyad kenti ile Yenbu bölgesindeki Aramco tesislerine füze ve İHA saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.