Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel UNESCO listesinde Türkiye'nin gururu: En çok eser hangi ilde?

UNESCO listesinde Türkiye'nin gururu: En çok eser hangi ilde?

Türkiye, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış olmanın izlerini bugün UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde taşıyor. Bölge bölge Türkiye'deki UNESCO kültür mirası eserleri sizler için derledik...

Kaynak: Haber Merkezi
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UNESCO listesinde Türkiye'nin gururu: En çok eser hangi ilde? - Resim: 1

Marmara Bölgesi

Tarihi Yarımada (İstanbul)
Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)
Cumalıkızık (Bursa)

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UNESCO listesinde Türkiye'nin gururu: En çok eser hangi ilde? - Resim: 2

Ege Bölgesi

Truva (Çanakkale)
Efes (İzmir)
Bergama (İzmir)
Aphrodisias (Aydın)
Pamukkale / Hierapolis (Denizli)
Afyon Ulu Cami (Afyonkarahisar)

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UNESCO listesinde Türkiye'nin gururu: En çok eser hangi ilde? - Resim: 3

Akdeniz Bölgesi

Xanthos-Letoon (Antalya)

3 7
UNESCO listesinde Türkiye'nin gururu: En çok eser hangi ilde? - Resim: 4

İç Anadolu Bölgesi

Ahi Şerafettin Camii (Ankara)
Gordion (Ankara)
Sivrihisar Ulu Camii (Eskişehir)
Eşrefoğlu Camii (Konya)
Kapadokya (Nevşehir)
Divriği Ulu Camii (Sivas)

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UNESCO listesinde Türkiye'nin gururu: En çok eser hangi ilde? - Resim: 5

Karadeniz Bölgesi

Safranbolu (Karabük)
Mahmut Bey Camii (Kastamonu)
Hattuşa (Çorum)

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UNESCO listesinde Türkiye'nin gururu: En çok eser hangi ilde? - Resim: 6

Doğu Anadolu Bölgesi

Ani Arkeolojik Alanı (Kars)
Arslantepe Höyüğü (Malatya)

6 7
UNESCO listesinde Türkiye'nin gururu: En çok eser hangi ilde? - Resim: 7

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Nemrut Dağı (Adıyaman)
Göbeklitepe (Şanlıurfa)
Hevsel Bahçeleri (Diyarbakır)

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