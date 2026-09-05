UNESCO listesinde Türkiye'nin gururu: En çok eser hangi ilde?

Marmara Bölgesi
Tarihi Yarımada (İstanbul)
Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)
Cumalıkızık (Bursa)
Marmara Bölgesi
Tarihi Yarımada (İstanbul)
Selimiye Camii ve Külliyesi (Edirne)
Cumalıkızık (Bursa)
Ege Bölgesi
Truva (Çanakkale)
Efes (İzmir)
Bergama (İzmir)
Aphrodisias (Aydın)
Pamukkale / Hierapolis (Denizli)
Afyon Ulu Cami (Afyonkarahisar)
Akdeniz Bölgesi
Xanthos-Letoon (Antalya)
İç Anadolu Bölgesi
Ahi Şerafettin Camii (Ankara)
Gordion (Ankara)
Sivrihisar Ulu Camii (Eskişehir)
Eşrefoğlu Camii (Konya)
Kapadokya (Nevşehir)
Divriği Ulu Camii (Sivas)
Karadeniz Bölgesi
Safranbolu (Karabük)
Mahmut Bey Camii (Kastamonu)
Hattuşa (Çorum)
Doğu Anadolu Bölgesi
Ani Arkeolojik Alanı (Kars)
Arslantepe Höyüğü (Malatya)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Nemrut Dağı (Adıyaman)
Göbeklitepe (Şanlıurfa)
Hevsel Bahçeleri (Diyarbakır)