Kaynak: DHA

Okulların açılmasına sayılı günler kala çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak isteyen aileler kırtasiyelerin yolunu tuttu. Çanta, defter, kalem ve boya gibi temel malzemelerden oluşan bir öğrenci çantasının maliyeti ortalama 2 bin ila 2 bin 500 lira arasında değişiyor. Fiyatların daha aşağı çekilmesi mümkün olsa da, sektör temsilcileri bu durumun kaliteden ödün vermek anlamına geleceğine dikkat çekiyor.

ÇANTA FİYATLARI 500 LİRADAN BAŞLIYOR

Ürün gruplarındaki fiyat aralıklarına değinen Oda Başkanı Mehmet Bayrak, kırtasiye malzemelerinin çeşitlerine göre geniş bir yelpazede sunduğunu belirtti. Bayrak, "Model, marka ve ergonomik özelliklerine göre 500 liradan başlayıp 7 bin ile 8 bin liraya kadar çıkabiliyor. Yaprak sayısı ve kalitesine bağlı olarak 20 TL ile 300 TL arasında değişiyor. Pastel ve kalem boyalar 30 TL'den başlarken; kuru, sulu ve diğer boya çeşitleri 400-500 TL'ye kadar ulaşıyor. Kalem fiyatları ise 50 TL ile 750 TL arasında değişirken, temel çizim gereçleri 5 TL ila 40 TL arasında alıcı buluyor” dedi.

"ZİNCİR MARKETLERDE STANDART EKSİKLİĞİ YAŞANABİLİYOR"

Okul döneminde zincir marketlerden hırdavatçılara kadar birçok farklı işletmenin kırtasiye satışı yapmasına tepki gösteren Mehmet Bayrak, bu durumun sağlık riskleri barındırabileceğini vurguladı. Kırtasiyeciliğin 12 ay boyunca yapılan ve sıkı denetimlere tabi olan bir meslek olduğunu belirten Bayrak, "Kırtasiye onların asıl işi olmadığı için ürünlerin sağlık ve kalite standartları konusunda eksiklikler yaşanabiliyor. Piyasada 100 liraya çanta satan yerler görüyoruz; ancak maliyetler düşünüldüğünde velilerin çok düşük fiyatlı ürünlere temkinli yaklaşması gerekir" dedi.

ASGARİ ÜCRETLİ BİR AİLENİN MAAŞI YOKSULLUĞA YAKLAŞAMIYOR

TÜRK-İŞ, açlık sınırının 37 bin 388 lira olarak belirledi. Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 121 bin 786 lira olarak açıkladı. Bir ailede asgari ücretli iki bireyin maaşı bile yoksulluk sınırına yaklaşamıyor.