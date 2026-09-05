Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı?

Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı?

Eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş'tan, Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in mal varlığının araştırılması talebini kabul eden hakimle ilgili dikkat çeken bir iddia geldi.

Kaynak: Diğer
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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 1

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek, ailesinin Almanya’da kurduğu HAMAG GmbH üzerinden gayrimenkul yatırımları yaptığı ve yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktardığı iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında dün Ankara Adliyesi’nde ifade verdi.

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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 2

ADLİYEYE SAKIZ ÇİĞNEYEREK GELDİ

Melih Gökçek’in adliyeye ağzında sakızla gelmesi dikkat çekti. Sözcü'den Emre Sercan İke, Gökçek’e hakkındaki iddiaların sorulduğunu ve Gökçek’in açıklamayı çıkışta yapacağını söylediğini aktardı.

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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 3

Gazetecilerin soruları sürdürmesi üzerine Gökçek’in “Üstüme geliyorsunuz” diyerek tepki gösterdiği belirtildi. Eski Devlet Bakanı Bülent Arınç hakkındaki sorulara ise Gökçek’in eliyle “Geçiniz bunları” der gibi hareket yaptığı aktarıldı.

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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 4

Gökçek’in oğlu ve AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ise babasının sakız çiğnemesine ilişkin yazılı açıklama yaptı. Osman Gökçek, babasının şeker hastası olduğunu ve ağız kuruluğunu gidermek amacıyla sakız ve çiğneme tableti kullandığını iddia etti.

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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 5

"500 DEFA ZIÇRADIM, YAKALAYAMADILAR"

İfade işleminin ardından açıklama yapan Melih Gökçek, geçmişte çok sayıda soruşturma ve inceleme geçirdiğini söyledi. 1994 yılında belediye başkanı seçildiğini belirten Gökçek, 9 yıl boyunca muhalefette belediye başkanlığı yaptığını ve yaklaşık 500 soruşturma ve inceleme geçirdiğini ifade etti.

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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 6

Gökçek, geçmişteki soruşturmaların tamamından takipsizlik aldığını belirterek, “Çekirge bir zıplar, iki zıplar, üçüncüsünde yakalanır. Ben 500 defa sıçradım. Hepsinden takipsizlik aldım. Beni yakalayamadılar” dedi.

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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 7

OĞLU VE GELİNİ DE İFADEYE ÇAĞIRILDI

Melih Gökçek’in ifade vermesinin ardından oğlu Ahmet Gökçek ve gelini Hülya Gökçek’in de şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldığı belirtildi. Ahmet Gökçek ve Hülya Gökçek’in 7 Eylül Pazartesi günü saat 14.00’te ifade vermek üzere çağrıldığı aktarıldı.

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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 8

ALMANYA VE TÜRKİYE'DEKİ TAŞINMAZ İŞLEMLERİ GÜNDEMDE

Gazeteci Murat Ağırel, Gökçek ailesiyle ilgili araştırmasında Almanya ve Türkiye’deki taşınmaz işlemlerinin zamanlamasına dikkat çekti.

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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 9

Ağırel’in aktardığına göre, Almanya’da Gökçek ailesinin kurduğu HAMAG GmbH’ye ait taşınmaz üzerinde 6,5 milyon euroluk teminat hakkının tescil edilmesinden iki gün sonra Türkiye’deki 5 bin 386 metrekarelik taşınmaz Asuman Çil’e satıldı.

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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 10

Ağırel, dosyanın Ahmet ve Hülya Gökçek ile ilgili olmasına rağmen Melih Gökçek’in ifadeye çağrılmasının başka bir soruşturmanın daha bulunduğu düşüncesine neden olduğunu belirtti.

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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 11

SAVCILIK GÖKÇEK DÖNEMİNİN İHALELERİNİ DE İSTEDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ABB ve iştiraklerinin ihalelerini kazanan veya ihalelere katılan 36 şirket hakkında soruşturma başlattığı belirtildi.

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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 12

Savcılığın ABB’den ilgili şirketlerin listesini hazırlamasını ve Ankara Emniyet Müdürlüğü’ne fiziken teslim etmesini istediği aktarıldı. Talep edilen dosyalar arasında Melih Gökçek dönemine ait ihalelerin de bulunduğu belirtildi.

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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 13

"MAL VARLIĞINI ARAŞTIRAN HAKİM GÖREVDEN ALINDI"

Eski Devlet Bakanı Gürcan Dağdaş ise 2019 yılında Melih Gökçek’in kendisine bir paylaşımı nedeniyle 6 ayrı hakaret davası açtığını hatırlattı.

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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 14

Dağdaş, savunmasında mahkemeden Gökçek’in mal varlığının araştırılmasını talep ettiğini ve bu talebin kabul edilmesine şaşırdığını söyledi.

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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 15

Dağdaş ayrıca, bu kararı veren hakimin yargılama devam ederken görevden alındığını iddia etti. Gökçek’e ait olduğunu söylediği 23 taşınmazın bulunduğunu da öne sürdü.

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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 16

5 MİLYAR DOLAR İDDİASI

Gazeteci Fatih Altaylı da Melih Gökçek soruşturmasıyla ilgili değerlendirmesinde 5 milyar dolardan söz edildiğini belirtti.

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Gökçek davasındaki bu iddia çok konuşulur: O hakim açığa mı alındı? - Resim: 17

Altaylı, iktidarın kendi döneminde haksız biçimde zenginleşen kişilerden servetlerinin bir bölümünü geri almak için harekete geçtiğini öne sürerek, böyle bir işlemin toplumsal destek görebileceğini ifade etti.

Melih Gökçek ve ailesi hakkındaki iddialara ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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