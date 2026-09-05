Fenerbahçe'nin eski başkanı ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanvekili Ali Koç, iş dünyasındaki kariyerine beklenmedik bir rol daha ekledi.
Ali Koç’un yeni işi belli oldu
İş dünyasının önde gelen isimlerinden Fenerbahçe'nin eski Başkanı Ali Koç, kariyerine sürpriz bir rol daha ekledi.Kaynak: Haber Merkezi
Ali Koç, 7 yıl boyunca yürüttüğü Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra kulübe astronomik bir bağış yaparak dikkatleri üzerine çekmişti.
Başkanlığı döneminde futbolda şampiyonluk yaşanmasa da kulübün mali yapısı büyük ölçüde toparlanmış ve amatör branşlara yapılan yatırımlarla Fenerbahçe dünyanın en başarılı spor kulüplerinden biri haline gelmişti.
Koç'un yeni adımı, eşi Nevbahar Koç'un geçtiğimiz Nisan ayında kurduğu "House of Nulla" markasıyla ilgili oldu.
Başarılı iş insanı, markanın "The Beautiful Darkness" adlı ilk koleksiyonunda yer alan "Spice" isimli parfümün tanıtım yüzü olarak kamera karşısına geçti.
Ali Koç'un, eşinin markasına desteğini sürdüreceği ve ilerleyen süreçte zaman zaman tanıtımlarda yer almaya devam edeceği öğrenildi.
Öte yandan, Koç ailesinin kadın girişimcileri arasında yeni bir iş birliği de doğdu.
Merhum Mustafa Koç'un eşi Caroline Koç, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, kurucusu olduğu "Haremlique İstanbul" markasının "House of Nulla" ile ortak projeler yürüteceğini kamuoyuna duyurdu.