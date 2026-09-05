Sofraların vazgeçilmez lezzetlerinden soğanda beklenen hasat mesaisi başladı. Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Temelli bölgesinde günün ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan mevsimlik işçiler; gün boyunca güneşin altında soğanı topraktan söküp saplarından ayırarak kırmızı çuvallara dolduruyor.
Günde 10 bin TL kazanç elde ediyorlar: 300 kişi işe başladı
Ankara'nın Polatlı ilçesinde tarlalar kırmızıya büründü. Günün ilk ışıklarıyla tarlaya giren mevsimlik 300 işçi kavurucu sıcağın altında söküm, kesim ve çuvallama yaparak günlük 200 ton ürünü satışa hazıra hale getiriyor. Kazançları 10 bin TL'yi buluyor.Kaynak: İHA
Kamyonlara yüklenerek satışa ve depolamaya hazır hale getirilen ürünler için yaklaşık 2 bin dönüm alanda 300 mevsimlik işçiyle aralıksız çalışılıyor.
Soğanlar iriliklerine göre 3 gruba ayrılarak pazara sunuluyor:
TAKOZ (EN İRİ BOY): Marketlerde,
ORTA BOY:
Restoranlarda,
KÜÇÜK BOY:
Kavurmalık olarak pazarlarda değerlendiriliyor.
5 KİŞİLİK AİLENİN GELİRİ 10 BİN LİRA
Temelli’deki işçilerin çavuşu Hakim Türe, ekim ayının 15'ine kadar sürmesi beklenen zorlu saha sürecini ve çalışma şartlarını şu sözlerle anlattı:
"Sabah beşte uyanıyoruz, tarlaya geliyoruz. Akşam saat sekize kadar da tarladayız. Biz mayıs ayında buraya geliyoruz. Soğanın ekimi mart ayında yapılıyor. Çapasından, sökümünden, kesiminden, çuvallamasından sorumluyuz. Günde 200 ton kadar soğanı çuvallara koyup teslim edebiliyoruz.''
''Soğan hasadının püf noktası işçiliktir. Mısırdır, kabaktır, ayçekirdeğidir; bunlar makineyle olan şeyler. Soğanda, tek tek çuvalları işçi dolduruyor."
Çadırlarda kalan işçilerin elektrik ve su gibi yaşam şartlarının iyileştirilmesini talep eden Türe, kazanç durumuna ilişkin ise "5 kişilik bir ailenin burada geliri günlük 7 bin ile 10 bin lira arası değişiyor. O da çalışmasına bağlı tabii ki" bilgilerini verdi.
Polatlı Hıdırşeyh Köyü'nde çiftçilik yapan Ziraat Mühendisi ve Ankara Damız Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Kılınç, Polatlı’da bu yıl 30 bin dönüm ekilişle ortalama 200 bin ton civarında rekolte beklendiğini kaydetti.
Bölgede 7 yıldır hizmet veren Ziraat Mühendisi Kerem Güler ise susuzluk tehlikesine dikkat çekerek şu uyarılarda bulundu:
"Geçen yıl 75 bin dekar civarlarında olan ekiliş alanımız bu yıl 25 bin dekar alana düştü. En başlıca sebebi su kaynaklarının yetersizliği, susuzluk problemimiz. ''
''Sezon başlangıcı olan şubat ve mart aylarında kapalı hava nedeniyle yeşil aksamı istediğimiz gibi geliştiremedik. Bu durum verimlerimize yansıdı.''
''Bazı üreticilerimiz dekara 10-11 ton alabilse de bu yıl genel ortalama beklentimiz 5 ton seviyesinde.''
''Ancak her şeye rağmen çiftçimizin üretmekten vazgeçmemesi çok önemli."