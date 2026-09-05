Yeniçağ Gazetesi
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Dünya haritası yeniden çiziliyor: Resmen onaylandı

Afrika ülkelerinin öncülüğünde sunulan ve "Haritayı Düzelt" adını taşıyan kritik tasarı resmen onaylandı. Artık harita yeniden çiziliyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Afrika ülkelerinin öncülüğünde sunulan ve "Haritayı Düzelt" adını taşıyan kritik bir tasarıyı 164 ülkenin desteğiyle onayladı.

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Oylamada 6 ülke çekimser kalırken, tasarıya karşı oy kullanan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu.

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Alınan bu kararla birlikte BM, ülkelerin gerçek yüz ölçümlerini doğru oranlarla yansıtan Equal Earth harita sisteminin kullanımını destekleyeceğini ve yaygınlaştıracağını ilan etti.

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Yıllardır kullanılan geleneksel Mercator projeksiyonu (1569), ekvatordan uzaklaştıkça kıtaların ve ülkelerin boyutlarını aşırı derecede büyütüyordu.

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Bu durum, özellikle Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika gibi bölgelerin küresel ölçekte olduğundan çok daha küçük algılanmasına neden oluyordu.

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Dünya haritası yeniden çiziliyor: Resmen onaylandı - Resim: 6

Örneğin, Mercator haritalarında Grönland ile Güney Amerika neredeyse aynı boyutta gösterilirken, gerçekte Afrika kıtası Grönland'ın tam 14 katı büyüklüğe sahip bulunuyor.

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Dünya haritası yeniden çiziliyor: Resmen onaylandı - Resim: 7

BM’nin kabul ettiği kararda, bu coğrafi yanılsamanın yalnızca görsel bir hata olmadığı, aynı zamanda güney yarımküredeki ülkelerin kalkınma, ekonomik ve jeopolitik potansiyellerinin küresel kamuoyunda haksız yere gölgelenmesine yol açtığı ifade edildi.

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Dünya haritası yeniden çiziliyor: Resmen onaylandı - Resim: 8

Ayrıca kararda, dijital harita platformlarına da gerçekçi projeksiyonlara geçiş yapmaları yönünde çağrıda bulunuldu.

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Afrika Birliği’nin mart ayında Equal Earth haritasını resmi olarak kabul etmesiyle ivme kazanan bu süreç, BM kararıyla küresel bir nitelik kazanırken; ilk somut adım Fransa'dan geldi.

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Dünya haritası yeniden çiziliyor: Resmen onaylandı - Resim: 10

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, ülkesinin geleneksel Mercator projeksiyonunu bırakarak coğrafi gerçekliğe uygun harita sistemlerine geçeceğini açıkladı.

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