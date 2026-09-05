Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Afrika ülkelerinin öncülüğünde sunulan ve "Haritayı Düzelt" adını taşıyan kritik bir tasarıyı 164 ülkenin desteğiyle onayladı.
Dünya haritası yeniden çiziliyor: Resmen onaylandı
Afrika ülkelerinin öncülüğünde sunulan ve "Haritayı Düzelt" adını taşıyan kritik tasarı resmen onaylandı. Artık harita yeniden çiziliyor.Kaynak: Haber Merkezi
Oylamada 6 ülke çekimser kalırken, tasarıya karşı oy kullanan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu.
Alınan bu kararla birlikte BM, ülkelerin gerçek yüz ölçümlerini doğru oranlarla yansıtan Equal Earth harita sisteminin kullanımını destekleyeceğini ve yaygınlaştıracağını ilan etti.
Yıllardır kullanılan geleneksel Mercator projeksiyonu (1569), ekvatordan uzaklaştıkça kıtaların ve ülkelerin boyutlarını aşırı derecede büyütüyordu.
Bu durum, özellikle Afrika, Güney Asya ve Latin Amerika gibi bölgelerin küresel ölçekte olduğundan çok daha küçük algılanmasına neden oluyordu.
Örneğin, Mercator haritalarında Grönland ile Güney Amerika neredeyse aynı boyutta gösterilirken, gerçekte Afrika kıtası Grönland'ın tam 14 katı büyüklüğe sahip bulunuyor.
BM’nin kabul ettiği kararda, bu coğrafi yanılsamanın yalnızca görsel bir hata olmadığı, aynı zamanda güney yarımküredeki ülkelerin kalkınma, ekonomik ve jeopolitik potansiyellerinin küresel kamuoyunda haksız yere gölgelenmesine yol açtığı ifade edildi.
Ayrıca kararda, dijital harita platformlarına da gerçekçi projeksiyonlara geçiş yapmaları yönünde çağrıda bulunuldu.
Afrika Birliği’nin mart ayında Equal Earth haritasını resmi olarak kabul etmesiyle ivme kazanan bu süreç, BM kararıyla küresel bir nitelik kazanırken; ilk somut adım Fransa'dan geldi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, ülkesinin geleneksel Mercator projeksiyonunu bırakarak coğrafi gerçekliğe uygun harita sistemlerine geçeceğini açıkladı.