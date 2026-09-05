Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü, kamu çalışanlarının dijital mecralardaki faaliyetlerine yönelik dikkat çeken bir adım attı.
Memurlara yasaklandı: Cumhurbaşkanlığı’ndan YÖK’e gönderildi
Cumhurbaşkanlığı, devlet memurlarının YouTube, web sitesi veya uygulama geliştiriciliği üzerinden gelir elde etmesinin, 657 sayılı kanundaki "ticaret yasağı" kapsamında olduğuna dair YÖK'e resmi bir yazı gönderdi.Kaynak: Diğer
Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) iletilen resmi yazıda, devlet memurlarının dijital platformlardan (YouTube, web siteleri, mobil uygulamalar) sağladığı gelirlerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 28. maddesinde yer alan "Ticaret ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunma yasağı" çerçevesinde değerlendirildiği bildirildi.
İlgili maddede memurların tacir veya esnaf sayılacak faaliyetlerde bulunamayacağı kuralı hatırlatılarak, dijital kazançların da bu kapsama girdiği ifade edildi.
Cumhuriyet'teki habere göre; konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan DMS Genel Başkanı Tuncay Cengiz, kamu görevini aksatmayan ve çıkar çatışması yaratmayan dijital üretimlerin tamamen yasaklanmasının günümüz gerçekleriyle bağdaşmadığını belirtti.
Cengiz, kamu kaynaklarının kişisel menfaate dönüştürülmesine karşı olduklarının altını çizerken, yasakların dijital çağın dinamiklerine aykırı olduğunu savundu.
Memurların dijital platformlara yönelmesinin temelinde yatan ekonomik gerçeklere dikkat çeken Cengiz, sorunun bir "yasak" meselesinden ziyade geçim sıkıntısı olduğunu şu sözlerle özetledi:
"Kira, gıda, eğitim ve ulaşım masrafları sürekli artıyor. Memurlarımızın içerik üretmesi veya yazılım geliştirmesinin temelinde daha fazla kazanma hırsı değil, ayakta kalma mücadelesi yatıyor. Biz memurun ikinci bir iş yapmak zorunda kalmasını istemiyoruz; aldığı maaşla insanca yaşayabilmesini talep ediyoruz. Memurun gelirini artırmak zorunda kaldığı bir ekonomik tabloda, kendi emeğiyle yaptığı dijital üretimin önüne yeni yasaklar koymak sorunu çözmez."
Dünyanın hızla dijital bir ekonomiye dönüştüğüne işaret eden Cengiz, bilginin ve dijital içeriğin ekonomik değerine vurgu yaptı.
Türkiye'nin bu dönüşümün dışında kalamayacağını belirten sendika başkanı, mevzuatın güncellenmesi çağrısında bulundu:
"Mesai saatleri dışında yapılan ve kamu göreviyle çıkar çatışması oluşturmayan faaliyetlere izin verilmelidir. Memura 'üretme' demek yerine; hangi şartlarda, hangi sınırlar içinde gelir elde edebileceğini ve vergi yükümlülüklerini açıkça düzenleyen bir sistem kurulmalıdır."