Memurlara yasaklandı: Cumhurbaşkanlığı’ndan YÖK’e gönderildi

"Kira, gıda, eğitim ve ulaşım masrafları sürekli artıyor. Memurlarımızın içerik üretmesi veya yazılım geliştirmesinin temelinde daha fazla kazanma hırsı değil, ayakta kalma mücadelesi yatıyor. Biz memurun ikinci bir iş yapmak zorunda kalmasını istemiyoruz; aldığı maaşla insanca yaşayabilmesini talep ediyoruz. Memurun gelirini artırmak zorunda kaldığı bir ekonomik tabloda, kendi emeğiyle yaptığı dijital üretimin önüne yeni yasaklar koymak sorunu çözmez."