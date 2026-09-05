Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi 200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor

200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip topraklarda hasat heyecanı başladı. Üreticilerin yoğun mesaisiyle toplanan ürün, bu yıl da yüksek talep görüyor. Tezgahlardaki fiyatı ise görenleri şaşırtıyor: Kilosu 200 liradan satılıyor.

Kaynak: İHA
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200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor - Resim: 1

Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yüzlerce yıllık üretim geleneğinin sürdüğü topraklarda hasat başladı. Üreticilerin yoğun mesaisiyle toplanan ürün, bu yıl da hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep görüyor.

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200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor - Resim: 2

Tezgahlardaki kilogram fiyatı ise 200 liraya kadar çıkıyor.

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200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor - Resim: 3

İlçeyle özdeşleşen Cimin Üzümü, kendine özgü aroması, mayhoş tadı ve diğer üzüm çeşitlerine göre daha düşük şeker oranıyla dikkat çekiyor.

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200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor - Resim: 4

Siyah çekirdekli sofralık üzüm grubunda yer alan Cimin Üzümü, kendine özgü aroması ve mayhoş tadıyla diğer çeşitlerden ayrılıyor.

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200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor - Resim: 5

Üzümün dikkat çeken özelliklerinden biri de diğer üzüm çeşitlerine göre daha düşük şeker oranına sahip olması.

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200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor - Resim: 6

10 BİN DEKARLIK ALANDA YETİŞTİRİLİYOR

Üzümlü ilçesinde yaklaşık 10 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Normal sezonlarda yıllık ortalama 6 bin ton Cimin Üzümü üretildiği belirtilirken, üretim miktarı yıllara göre 5 ila 10 bin ton arasında değişebiliyor.

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200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor - Resim: 7

Üretimin önemli bölümü iç piyasada tüketiliyor. Cimin Üzümü’ne Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden de talep geliyor.

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200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor - Resim: 8

Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte ilçedeki bağlarda yoğun mesai başladı. Üreticiler, sezonun verimli geçmesini bekliyor.

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200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor - Resim: 9

"CİMİN ÜZÜMÜ DİĞERLERİNDEN FARKLI"

Üreticilerden Muhammed Karakelle, hasat döneminin başlamasıyla bağlarda yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.

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200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor - Resim: 10

Yıllık üretimin 5 ila 10 bin ton arasında değişebildiğini belirten Karakelle, Cimin Üzümü’nün kendine özgü tadı ve özellikleriyle diğer üzüm çeşitlerinden ayrıldığını ifade etti.

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200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor - Resim: 11

Karakelle, üzümün düşük şeker oranının da Cimin Üzümü’nü farklılaştıran önemli özelliklerden biri olduğunu kaydetti.

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200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor - Resim: 12

"NE KADAR YENİRSE YENSİN RAHATSIZ ETMİYOR"

Üreticilerden Mehmet Canbaba ise Cimin Üzümü’nün coğrafi işaret tesciliyle bölgenin önemli tarımsal değerlerinden biri haline geldiğini belirtti.

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200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor - Resim: 13

Üzümün kendine has lezzetine dikkat çeken Canbaba, “Ne kadar yenirse yensin rahatsız etmiyor.” ifadelerini kullandı.

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200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor - Resim: 14

Yaklaşık iki asırlık bağlarda geleneksel yöntemlerle sürdürülen üretimin ürünü olan Cimin Üzümü, yeni hasat sezonuyla birlikte Erzincan’dan Türkiye’nin farklı bölgelerine ve yurt dışındaki tüketicilere gönderiliyor.

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