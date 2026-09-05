Erzincan’ın Üzümlü ilçesinde yüzlerce yıllık üretim geleneğinin sürdüğü topraklarda hasat başladı. Üreticilerin yoğun mesaisiyle toplanan ürün, bu yıl da hem yurt içinde hem de yurt dışında yoğun talep görüyor.
200 yıllık topraklarda hasat başladı: Kilosu 200 liradan satılıyor
Yüzlerce yıllık geçmişe sahip topraklarda hasat heyecanı başladı. Üreticilerin yoğun mesaisiyle toplanan ürün, bu yıl da yüksek talep görüyor. Tezgahlardaki fiyatı ise görenleri şaşırtıyor: Kilosu 200 liradan satılıyor.Kaynak: İHA
Tezgahlardaki kilogram fiyatı ise 200 liraya kadar çıkıyor.
İlçeyle özdeşleşen Cimin Üzümü, kendine özgü aroması, mayhoş tadı ve diğer üzüm çeşitlerine göre daha düşük şeker oranıyla dikkat çekiyor.
Siyah çekirdekli sofralık üzüm grubunda yer alan Cimin Üzümü, kendine özgü aroması ve mayhoş tadıyla diğer çeşitlerden ayrılıyor.
Üzümün dikkat çeken özelliklerinden biri de diğer üzüm çeşitlerine göre daha düşük şeker oranına sahip olması.
10 BİN DEKARLIK ALANDA YETİŞTİRİLİYOR
Üzümlü ilçesinde yaklaşık 10 bin dekar alanda üzüm yetiştiriciliği yapılıyor. Normal sezonlarda yıllık ortalama 6 bin ton Cimin Üzümü üretildiği belirtilirken, üretim miktarı yıllara göre 5 ila 10 bin ton arasında değişebiliyor.
Üretimin önemli bölümü iç piyasada tüketiliyor. Cimin Üzümü’ne Avrupa ve Orta Doğu ülkelerinden de talep geliyor.
Hasat sezonunun başlamasıyla birlikte ilçedeki bağlarda yoğun mesai başladı. Üreticiler, sezonun verimli geçmesini bekliyor.
"CİMİN ÜZÜMÜ DİĞERLERİNDEN FARKLI"
Üreticilerden Muhammed Karakelle, hasat döneminin başlamasıyla bağlarda yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi.
Yıllık üretimin 5 ila 10 bin ton arasında değişebildiğini belirten Karakelle, Cimin Üzümü’nün kendine özgü tadı ve özellikleriyle diğer üzüm çeşitlerinden ayrıldığını ifade etti.
Karakelle, üzümün düşük şeker oranının da Cimin Üzümü’nü farklılaştıran önemli özelliklerden biri olduğunu kaydetti.
"NE KADAR YENİRSE YENSİN RAHATSIZ ETMİYOR"
Üreticilerden Mehmet Canbaba ise Cimin Üzümü’nün coğrafi işaret tesciliyle bölgenin önemli tarımsal değerlerinden biri haline geldiğini belirtti.
Üzümün kendine has lezzetine dikkat çeken Canbaba, “Ne kadar yenirse yensin rahatsız etmiyor.” ifadelerini kullandı.
Yaklaşık iki asırlık bağlarda geleneksel yöntemlerle sürdürülen üretimin ürünü olan Cimin Üzümü, yeni hasat sezonuyla birlikte Erzincan’dan Türkiye’nin farklı bölgelerine ve yurt dışındaki tüketicilere gönderiliyor.