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Trendyol Süper Lig’de 4. haftanın en dikkat çeken karşılaşmasında Fenerbahçe ile Beşiktaş kozlarını paylaşacak. İki ezeli rakibi karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde Kadıköy’de derbi heyecanı yaşanıyor.

MAÇIN HAKEMİ HALİL UMUT MELER

5 Eylül Cumartesi günü Chobani Stadyumu’nda oynanacak mücadelede ilk düdük saat 20.00’de çalacak. Karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek. Derbinin VAR koltuğunda ise Polonyalı hakem Tomasz Kwiatkowski görev yapacak.

İki takım da kritik derbiden 3 puanla ayrılarak ligde yoluna güçlü bir şekilde devam etmeyi hedefliyor. Sezonun ilk büyük derbisinde gözler saat 20.00’de Kadıköy’de olacak.

DERBİ BEIN SPORTS 1’DE

Futbolseverlerin merakla beklediği Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

İLK 11’LER BELLİ OLDU

Dev derbiye kısa bir süre kala Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sahaya çıkacağı ilk 11’ler de belli oldu.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Aké, Brown, Kanté, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Greenwood, Oğuz Aydın, Muriqi.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Salih, Orkun Kökçü, Olaitan, Cerny, Trossard, Vlahovic.