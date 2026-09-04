Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: AA

SPK'nın haftalık bülteninde yer alan bilgilere göre, Net Global Endüstriyel Yatırımlar AŞ'nin ilk halka arz başvurusu Kurul tarafından onaylandı.

Şirketin payları 25 lira 52 kuruş fiyat üzerinden halka arz edilecek.

SPK'DAN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMINA ONAY

Kurul, Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin 188 milyon 490 bin lira ve MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 620 milyon 250 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurularını da onayladı.

SPK ayrıca Gelecek Varlık Yönetimi AŞ'nin 15 milyar liralık, Çelik Motor Ticaret AŞ'nin 4,5 milyar liralık, Garanti Finansal Kiralama AŞ'nin 300 milyon dolarlık, Coca-Cola İçecek AŞ'nin 1 milyar dolarlık borçlanma aracı ihracı başvurularına izin verdi.

Destek Yatırım Menkul Değerler AŞ'nin ise 40 milyon dolarlık veya bu tutarın EURO ya da dolar cinsinden eşdeğeri borçlanma aracı ihracı başvurusu olumlu karşılandı.

ÜÇ KİŞİYE 756 BİN LİRA CEZA

SPK, Şekerbank, Bak Ambalaj Sanayi ve Ticaret ile Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret pay piyasalarındaki incelemeleri sonucunda üç gerçek kişiye toplam 756 bin 882 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Kurul ayrıca izinsiz kripto varlık hizmet sağlayıcılığı faaliyetinde bulunduğu belirlenen iki gerçek kişi ve bir internet sitesi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

YENİ FON KURULUŞLARINA İZİN

SPK, Büyükdemir Portföy Yönetimi AŞ Değişken Şemsiye Fon, Emlak Katılım Portföy Yönetimi AŞ Girişim Sermayesi Şemsiye Fonu ve Tuna Portföy Yönetimi AŞ Fon Sepeti Şemsiye Fonu'nun kuruluşlarına ilişkin talepleri de olumlu karşıladı.

Bunun yanında DK Portföy Yönetimi AŞ'nin faaliyet izni ile portföy yöneticiliği ve yatırım danışmanlığı yetki belgesi verilmesi talebi de onaylandı.

UYARI: Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.