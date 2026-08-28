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Kaynak: AA

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), halka açık olmayan şirketlerin ilk halka arz başvurularının sonuçlandırılmasında öncelik uygulanmasını sağlayacak kriterleri belirledi.

SPK'nın 27 Ağustos 2026 tarihli ve 2026/53 sayılı haftalık bülteninde yayımlanan Kurul İlke Kararı'na göre, halka açılmak isteyen şirketler, belirlenen üç kriterden en az birini karşılamaları ve talepte bulunmaları durumunda, Kurulun internet sitesinde yer alan mevcut başvuru sırasını beklemeden öncelikli olarak karara bağlanabilecek.

Kurul Karar Organı tarafından belirlenen öncelik kriterleri şöyle sıralandı:

BU ŞİRKETLERE ÖNCELİK TANINACAK

Şirket merkezinin ve hasılatının yüzde 50'sinden fazlasının elde edildiği fabrika, üretim tesisi veya hizmet ofislerinin bulunduğu şehirde son 5 yılda değişiklik yapılmamış olması şartıyla, o ilden borsada işlem görecek ilk şirket olması durumunda başvuruya öncelik tanınabilecek.

Şirket üzerindeki yönetim hakimiyetinin doğrudan veya dolaylı şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye Varlık Fonu (TVF) Yönetimi A.Ş. veya diğer kamu kurumlarına ait olması gerekecek.

Halka arz edilecek payların piyasa değerinin 15 milyar TL'yi aşması, yurt dışı yatırımcılara en az yüzde 50 tahsisat yapılması ve uluslararası mevzuata uygunluk amacıyla yabancı dilde hazırlanan taslak belge setinin SPK'ya sunulması gerekecek.

Bu kriterlerden en az birini karşılayan şirketlerin halka arz onay süreçleri, talep etmeleri halinde bekleme sırasından bağımsız şekilde artık doğrudan öne alınarak daha hızlı şekilde sonuçlandırılabilecek.