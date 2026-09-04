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Kaynak: DHA

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gemi kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan ALSU isimli gemideki 6 personel adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden, geminin 1'inci kaptanı Ahmet Erarslan ile 3'üncü kaptan Murat Evciman çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Silivri açıklarının 18 mil güneyinde meydana gelen kazada, Kocaeli'nden Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki Alsu isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye giden Tuğberk İmamoğlu isimli ticari gemi çarpıştı. Kazanın ardından Tuğberk İmamoğlu isimli gemide bulunan 10 personelle irtibatın kesildiği bildirilirken, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin denizdeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Kazaya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. ALSU isimli gemiden bulunan 10 kişiden aşçı hariç 9 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. Gemi üzerinde alınan ifadelerinin ardından şüphelilerden 6'sı adliyeye sevk edildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden, geminin 1'inci kaptanı Ahmet Erarslan ile 3'üncü kaptan Murat Evciman tutuklama talebiyle, 4 kişi ise adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden, geminin 1'inci kaptanı Ahmet Erarslan ile 3'üncü kaptan Murat Evciman çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

KAYIP 10 PERSONEL İÇİN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kocaeli'nden Aliağa'ya giden Türk bayraklı 90 metre uzunluğundaki "ALSU" isimli ticari gemi ile İskenderun Limanı'ndan Karadeniz Ereğli'ye seyreden "Tuğberk İmamoğlu" isimli ticari gemi çarpışmıştı.

Kazanın ardından "Tuğberk İmamoğlu" isimli gemide bulunan 10 personelle irtibat kesilmişti. Bölgede Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan denizdeki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.